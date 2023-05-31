Новости Одессы и Одесской области

Украина вернула домой 79 тел своих героев

Украина вернула домой 79 тел своих героев

Домой вернули тела 79 защитников Украины. Они будут переданы их семьям для достойного погребения.

С временно оккупированных территорий Украины домой вернули 79 тел украинских защитников. Таким образом, со своими детьми, мужьями, братьями и родителями смогут проститься родные и близкие, сообщают в Мининтеграции.

Также в министерстве напоминают, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Ранее мы писали, что Украина вернула 106 своих защитников из плена.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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