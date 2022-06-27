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Детский сад в Киеве, куда попала ракета, принадлежит одесситке

Детский сад в Киеве, куда попала ракета, принадлежит одесситке

Во время вчерашнего массированного ракетного обстрела украинских городов одна из рашистских ракет попала во двор частного детского сада. Как выяснилось, он принадлежит одесситке.

Об этом сообщила депутат Одесского горсовета Елена Орлова, пишет издание «УСИ».

В результате попадания крылатой ракеты во двор детского сада там разрушена детская площадка и повреждено само здание дошкольного воспитательного учреждения.

В месте падения ракеты образовалась огромная воронка.

воронка во дворе детсада

Один из самых больших и красивых детских садиков Киева. Слава Богу — не было детей и сотрудников, — написала одесский депутат.

Как оказалось, она и является владелицей детсада. По словам Орловой, территория и само здание получили сильные повреждения. В будущем сад планируют восстановить.

Повреждены окна, стены, двери здания. Подсобные помещения, игровая площадка, спортплощадка, — добавила владелица дошкольного учреждения.

Напомним, что все выходные российская армия подвергала украинские города массированным ракетным ударам. Так, 26 июня в Киеве одна из выпущенных рашистами ракет попала в высотный жилой комплекс, еще одна — в детский сад.

В воскресенье была попытка агрессоров нанести ракетный удар и по Одессе, но обе ракеты сбила ПВО.

Фото: Анна Мамонова/Бабель

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