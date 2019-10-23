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Новости Одессы и Одесской области

Державне бюро розслідувань взялося за справу, у якій фігурує «Одеський слідчий ізолятор»

Державне бюро розслідувань взялося за справу, у якій фігурує «Одеський слідчий ізолятор»

ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими 16 жовтня у матеріалах журналістського розслідування Слідство.Інфо «Тюрма можливостей».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Розслідуванням займатимуться слідчі територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, розташованих у містах Києві та Миколаєві.

У журналістському розслідуванні «Тюрма можливостей» міститься інформація щодо можливих протиправних дій правоохоронців, які сприяють вільному переміщенню в’язнів за межами місць позбавлення волі. Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень працівників Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ «Київський слідчий ізолятор» та «Одеський слідчий ізолятор».

Досудове розслідування здійснюється за ознаками правопорушень:

  • зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Фото: YouTube

 

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