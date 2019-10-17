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Новости Одессы и Одесской области

Ув’язнені на волі: у мережі з’явилося розслідування стосовно Одеського СІЗО

Ув’язнені на волі: у мережі з’явилося розслідування стосовно Одеського СІЗО

Арештантам двох слідчих ізоляторів дозволяють вільно пересуватися на свободі без кайданків і належної охорони, а також — проводити незаконні зустрічі.

Про це йдеться в новому фільмі Слідства.Інфо «Тюрма можливостей».

Журналісти дізналися, що такі привілеї доступні в’язням, які мають особливий статус. Ідеться про так званих «смотрящих» в Одеському та Київському СІЗО.

Знімальна група Слідства.Інфо зафіксувала біля одного з приміщень суду, як арештанти залишали заґратоване приміщення й ходили вулицею без кайданків і супроводу конвою. Також їм дозволяли зустрічатися з людьми, які мають кримінальне минуле й приймати незаконні пакунки. Про це детальніше розповіли журналісти у 40-хвилинному фільмі-розслідуванні:

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в Одеському слідчому ізоляторі впродовж декількох тижнів загинуло чотири людини.

Фото: YouTube

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