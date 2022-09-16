Дерибасовскую накрыли маскировочными сетками

Одесситам напомнили, что война не закончилась. Волонтеры, которые плетут маскировочные сетки, провели на центральной одесской улице перформанс со своей продукцией.

Как сообщает «Суспільне. Одеса», в Одессе на улице Дерибасовской 16 сентября волонтеры ОО «Мечта свободных людей» устроили перформанс с маскировочными сетками.

Цель мероприятия – напомнить людям, что война еще продолжается и ВСУ нужна помощь.

Одесситы немного расслабились и это ощутимо по донатам. Сначала нам посылали много помощи, сейчас уже гораздо меньше,

— говорят представители общественной организации.

Организаторы перфоманса надеются привлечь людей помогать финансово, а также плести маскировочные сетки:

На изготовление одного квадратного метра сетки нужно где-то 300-400помощ грн. Сначала нам удавалось самостоятельно находить деньги, но сейчас это становится все сложнее, поэтому мы ищем спонсоров, которые могут нам помогать. Мы нуждаемся не только в финансовой помощи, но и в рабочих руках. У нас есть группа девушек, которые готовы научить всех желающих научить,

– рассказал Павел Сирко.

По словам директора организации, сетки отправят в зону боевых действий для воинской части на Харьковском направлении. Военные заказали 16 сеток, 14 из которых готовы, а последние две дорабатывают сегодня. Для их изготовления понадобилось около двух недель. Над ними работали шесть раз в неделю 50 волонтеров:

Эти сетки уже сделаны с учетом смены сезона. То есть специально выбраны более темные цвета. Также они уменьшают шансы тепловизоров обнаружить наших бойцов. Ткань, которую используют плотно, благодаря этому наши ребята более защищены.

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Фото: «Суспільне. Одеса»