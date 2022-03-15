Директор одесской школы организовала штаб гуманитарной помощи

Директор 51 школы в Одессе Ярослава Томачинская организовала штаб гуманитарной помощи для нужд военных. Там готовят пищу для защитников города и плетут маскировочные сетки.

О работе волонтера рассказали в «Суспільном. Одеса».

Мать троих сыновей Ярослава Томачинская организовала в своей школе штаб помощи Вооруженным силам Украины. В помещении школы плетут сетки, готовят еду и собирают гуманитарную помощь для военных. В то время ее сыновья взяли на себя все домашние дела, старший помогает теробороне.

— Чем мы занимаемся – нам военные просят, что им нужно, какие нужды, потому что сотрудничаем напрямую с воинскими частями. Каждый день практически я встречаюсь с военными, и эти их улыбки, эти шутки, что все будет, какие истории эти смешные рассказывают, и ты понимаешь, что все будет. Да, война, да, страшно, но одних страх парализует, а других заставляет действовать. Вот наша семья, она действует, – рассказала Ярослава.

Даниил – студент-третьекурсник и старший среди братьев. Война застала его в Киеве. В тот же день первым поездом он вернулся в Одессу, чтобы быть с семьей. Сейчас по примеру матери он занимается волонтерской деятельностью в территориальной обороне.

— Из Украины выезжать желания точно не было, было желание вступить в терроборону, еще до киевской, но потом когда взял билет на Одессу, то подумал – приеду уже сюда, потом пошел в военкомат, но меня завернули, потому что у меня нет опыта военного, – отметил Даниил.

Парень каждый день проводит в терробороне все свое время до начала комендантского часа. Мать поддерживает выбор сына. В отсутствие дома мамы и старшего брата, покупку и приготовление пищи взял на себя средний сын Ярослав Томачинский. Парню 13 лет, на перерывах между дистанционным обучением, он вышел в магазин. В его корзине – молоко, хлеб и другие продукты. Говорит, с началом войны цены на них выросли.

— Очевидно, продуктов стало гораздо меньше, они поднялись в цене, и нужно покупать сейчас гораздо больше продуктов, когда они есть, – рассказал Ярослав.

Младший сын в семье Томачинских – Павел, парню 11 лет. Сейчас у него тоже началось дистанционное обучение. Говорит: сначала пугался сирен, теперь к ним привык.

Я не захотел уезжать, потому что Одесса – это мой родной город, но я этот город не покину, – отметил Павел.

Еда для ВСУ и плетение сеток

Около 11:00 Ярослава Томачинская на рабочем месте. Здесь в школе под ее руководством организовали волонтерский штаб. В школьной столовой готовят еду для ВСУ.

— Мы готовили сегодня борщ красный и плов. Отправляем на блок-посты. Работаем каждый день, без выходных, мы волонтеры, работаем для наших солдат» — рассказала главный повар штаба Анна Дмитриева.

Еду, одежду и другую помощь приносят родители и работники школы. Последние в помещении спортзала организовали штаб для плетения сеток.

— Очень много приходящих людей, которые небезразличны. Начиная от старенького дедушки, у которого там руки трясутся, он ушел на пенсию, купил килограмм пряников, пришел и говорит – передайте пожалуйста мальчикам, которые там нас защищают, и тут же после к нему подъехал собственный строительный и привез огромные утепляющие рулоны. Одесситов сейчас нет равнодушных к происходящей ситуации, – добавила Ярослава.

Источник и фото: «Суспільне. Одеса»