Начальника Одесской патрульной полиции хотят признать профнеригодным

Об этом стало известно из опубликованного проекта решения, за которое будут голосовать 2 декабря на заседании облсовета.

Документ содержит просьбу к Министерству внутренних дел Украины и Национальной полиции проверить Хмарука на соответствие занимаемой должности.

В обращении сказано, что руководство патрульной полиции Одесщины якобы не выполняет свои задачи и функции и игнорирует обращение местных органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

В частности, говорится, что полиция игнорирует распоряжение Одесской ОВА по безопасности дорожного движения.

«Как известно, в последнее время на территории города Одессы и Одесской области существенно ухудшилась ситуация с безопасностью дорожного движения в результате увеличения грузопотока и скопления большегрузных транспортных средств в неустановленных и не предусмотренных для этого местах. Это не только приводит к блокаде пропускной способности важных транспортных магистралей и подходу к Одесский морской порт, но и разрушает дорожное покрытие»,— говорится в обращении.

Отдельное внимание обратили на скопление грузовиков на Хаджибейской дороге, ускоряющее разрушение одноименной дамбы и на загруженность Ивановского путепровода, также на грани разрушения.

«Кроме того, в депутаты областного совета поступают многочисленные жалобы на отсутствие профессионально-нравственного поведения работников патрульной полиции при общении с водителями, превышение ими полномочий и нарушение законодательства во время проверки документов», — отметили депутаты.