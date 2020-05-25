Деньги, роутер и планшет: в Одессе на автомойке стажер обокрал клиента и сотрудника

Полицейские разоблачили злоумышленника, который присвоил чужое имущество на одной из автомоек в Малиновском районе Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

В течение одного дня у сотрудника автомойки исчезли из сумки несколько тысяч гривен, а из транспортного средства клиента – планшет и роутер.

Как выяснилось, к краже причастен стажер автомойки – 20-летний приезжий из Болградского района. У него полицейские изъяли только похищенный роутер. Деньги, по словам правонарушителя, он потратил, а планшет – продал.

Выяснилось, что задержанный уже привлекался к ответственности за преступление против собственности. По фактам краж следователи начали уголовное производство. Теперь вору грозит наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.