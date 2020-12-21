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День зимнего солнцестояния: когда начнется и что это значит

День зимнего солнцестояния: когда начнется и что это значит

День зимнего солнцестояния приходится на понедельник, 21 декабря. 

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То есть сегодня – самый короткий день в 2020 году, а впереди – самая длинная ночь. Именно этот день считается началом астрономической зимы в северном полушарии Земли, где находится Украина, и, соотвественно, Одесса. Солнце достигнет своей самой южной точки и будет находиться минимально низко над горизонтом. Это произойдет в 12:02 по киевскому времени. Солнце взошло в 7:56, а зайдет через 8 часов после восхода, в 15:56.

Уже после 22 декабря продолжительность дня будут постепенно увеличиваться, а ночи, наоборот, становиться короче.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, сблизятся самые большие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн. Такое событие периодически происходит, но на этот раз гиганты будут очень близко друг к другу.

 

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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