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День вышиванки: где одесситы могут и кровь сдать, и профессиональное фото сделать

День вышиванки: где одесситы могут и кровь сдать, и профессиональное фото сделать

Завтра, в четверг, 16 мая 2024 года, когда в Украине отмечают День вышиванки, Одесская областная станция переливания крови приглашает всех желающих отпраздновать этот праздник, приняв участие в интересной акции: сдать кровь в вышиванке.

Эту акцию под слоганом «Любовь к Украине – в нашей крови», анонсирует Телеграм-канал «Донор Одесса».

Все желающие принять участие в нужном и полезном мероприятии могут посетить завтра, 16 мая, с 9:30 до 12:00 часов, отделение трансфузиологии 11-й городской больницы по адресу: ул. Академика Воробьева, 5.

А «изюминка» этой акции в том, что все, кто сдаст в этот день свою кровь ради спасения чьей-то жизни, могут сделать профессиональные фото от известного одесского фотографа Бориса Бухмана.

«Обязательно ждем всех, кто уже записался – а также всех желающих», – приглашают организаторы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одессит преодолел страх крови и стал почетным донором.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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