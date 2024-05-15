День вишиванки: де одесити можуть і кров здати, і професійне фото зробити

Завтра, у четвер, 16 травня 2024 року, коли в Україні відзначають День вишиванки, Одеська обласна станція переливання крові запрошує всіх бажаючих відсвяткувати це свято, взявши участь у цікавій акції: здати кров у вишиванці.
Цю акцію під слоганом «Любов до України – в нашій крові», анонсує Телеграм-канал «Донор Одеса».
Усі бажаючі взяти участь у потрібному та корисному заході можуть відвідати завтра, 16 травня, з 9:30 до 12:00 години, відділення трансфузіології 11-ї міської лікарні за адресою: вул. Академіка Воробйова, 5.
А «родзинка» цієї акції в тому, що всі, хто здасть у цей день свою кров заради порятунку чийогось життя, можуть зробити професійні фото від відомого одеського фотографа Бориса Бухмана.
«Обов’язково чекаємо всіх, хто вже записався – а також на всіх охочих», – запрошують організатори.
Раніше «Одеське життя» розповідало, як одесит подолав страх крові та став почесним донором.