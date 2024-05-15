День вишиванки: де одесити можуть і кров здати, і професійне фото зробити

Цю акцію під слоганом «Любов до України – в нашій крові», анонсує Телеграм-канал «Донор Одеса».

Усі бажаючі взяти участь у потрібному та корисному заході можуть відвідати завтра, 16 травня, з 9:30 до 12:00 години, відділення трансфузіології 11-ї міської лікарні за адресою: вул. Академіка Воробйова, 5.

А «родзинка» цієї акції в тому, що всі, хто здасть у цей день свою кров заради порятунку чийогось життя, можуть зробити професійні фото від відомого одеського фотографа Бориса Бухмана.

«Обов’язково чекаємо всіх, хто вже записався – а також на всіх охочих», – запрошують організатори.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як одесит подолав страх крові та став почесним донором.