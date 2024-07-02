День спортивного журналиста, НЛО и работника налоговой: что еще празднуют 2 июля

Праздники и события 2 июля

День работника государственной налоговой службы Украины

Этот праздник отмечает важную роль работников налоговой службы в обеспечении экономической стабильности и развития страны. В этот день чествуют профессионалов, которые способствуют честному и эффективному сбору налогов, помогая поддерживать функционирование государственных институтов. Это также возможность подчеркнуть важность соблюдения налогового законодательства для каждого гражданина.

Международный день спортивного журналиста

Этот день посвящен тем, кто освещает спортивные события и помогает миллионам людей следить за любимыми видами спорта. Спортивные журналисты играют ключевую роль в популяризации спорта и повышении интереса к здоровому образу жизни. Их вклад важен не только для информирования, но и для создания захватывающих историй о достижениях и борьбе спортсменов.

Всемирный день НЛО

Этот день предназначен для привлечения внимания к феномену НЛО и расширения знаний о возможных внеземных цивилизациях. Он объединяет энтузиастов, исследователей и просто любопытных людей, которые обмениваются теориями и фактами о наблюдениях НЛО. Также это возможность поднять вопрос о том, насколько мы готовы к возможному контакту с другими формами жизни.

Именины 2 июля

2 июля именины празднуют: Арсений.

Кто из известных людей родился 2 июля

В этот день родились:

1906 год: родился украинский художник, педагог и общественный деятель Петр Андрусив;

1995 год: родилась украинская военная и политическая деятельница, командир Медицинского батальона «Госпитальеры» и народный депутат Украины 9-го созыва Яна Зинкевич;

2002 год: родился солдат ВСУ, Герой Украины Александр Гарбуз.

Памятные даты 2 июля