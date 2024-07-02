День спортивного журналиста, НЛО и работника налоговой: что еще празднуют 2 июля

Что празднуют в Украине и мире 2 июля. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 2 июля
День работника государственной налоговой службы Украины
Этот праздник отмечает важную роль работников налоговой службы в обеспечении экономической стабильности и развития страны. В этот день чествуют профессионалов, которые способствуют честному и эффективному сбору налогов, помогая поддерживать функционирование государственных институтов. Это также возможность подчеркнуть важность соблюдения налогового законодательства для каждого гражданина.
Международный день спортивного журналиста
Этот день посвящен тем, кто освещает спортивные события и помогает миллионам людей следить за любимыми видами спорта. Спортивные журналисты играют ключевую роль в популяризации спорта и повышении интереса к здоровому образу жизни. Их вклад важен не только для информирования, но и для создания захватывающих историй о достижениях и борьбе спортсменов.
Всемирный день НЛО
Этот день предназначен для привлечения внимания к феномену НЛО и расширения знаний о возможных внеземных цивилизациях. Он объединяет энтузиастов, исследователей и просто любопытных людей, которые обмениваются теориями и фактами о наблюдениях НЛО. Также это возможность поднять вопрос о том, насколько мы готовы к возможному контакту с другими формами жизни.
Именины 2 июля
2 июля именины празднуют: Арсений.
Кто из известных людей родился 2 июля
В этот день родились:
- 1906 год: родился украинский художник, педагог и общественный деятель Петр Андрусив;
- 1995 год: родилась украинская военная и политическая деятельница, командир Медицинского батальона «Госпитальеры» и народный депутат Украины 9-го созыва Яна Зинкевич;
- 2002 год: родился солдат ВСУ, Герой Украины Александр Гарбуз.
Памятные даты 2 июля
- 1559 год: четыре османских документа упоминают о нападении, совершенном «Дмитрашкой (Вишневецким) и неверными (казаками)» на крепость Азов;
- 1644 год: происходит битва при Марстон-Муре;
- 1776 год: второй Континентальный конгресс в Филадельфии принимает решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритании;
- 1900 год: происходит первый полет дирижабля модели LZ-1, сконструированного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином;
- 1954 год: начинает свою деятельность Международная организация телевидения (Евровидение);
- 1996 год: в городе Днепродзержинске (Каменское) городской трамвай из-за отказа тормозов на большом спуске врезается в стену дома, в результате чего погибло 34 человека, около 100 получают травмы;
- 2011 год: Владимир Кличко побеждает Дэвида Хэя, благодаря чему у братьев оказываются все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.