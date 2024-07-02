День спортивного журналіста, НЛО та працівника податкової: що ще святкують 2 липня

Свята та події 2 липня

День працівника державної податкової служби України

Це свято відзначає важливу роль працівників податкової служби у забезпеченні економічної стабільності та розвитку країни. У цей день вшановують професіоналів, які сприяють чесному та ефективному збору податків, допомагаючи підтримувати функціонування державних інститутів. Це також нагода підкреслити важливість дотримання податкового законодавства для кожного громадянина.

Міжнародний день спортивного журналіста

Цей день присвячений тим, хто висвітлює спортивні події та допомагає мільйонам людей слідкувати за улюбленими видами спорту. Спортивні журналісти грають ключову роль у популяризації спорту та підвищенні інтересу до здорового способу життя. Їхній внесок важливий не лише для інформування, але й для створення захоплюючих історій про досягнення та боротьбу спортсменів.

Всесвітній день НЛО

Цей день призначений для привернення уваги до феномену НЛО та розширення знань про можливі позаземні цивілізації. Він об’єднує ентузіастів, дослідників та просто цікавих людей, які обмінюються теоріями та фактами про спостереження НЛО. Також це можливість підняти питання про те, наскільки ми готові до можливого контакту з іншими формами життя.

Іменини 2 липня

2 липня іменини святкують: Арсеній.

Хто з відомих людей народився 2 липня

У цей день народилися:

1906 рік: народився український художник, педагог і громадський діяч Петро Андрусів;

1995 рік: народилася українська військова та політична діячка, командирка Медичного батальйону «Госпітальєри» та народна депутатка України 9-го скликання Яна Зінкевич;

2002 рік: народився солдат ЗСУ, Герой України Олександр Гарбуз.

Пам’ятні дати 2 липня