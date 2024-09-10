День портвейна и обмена идеями: что еще празднуют 10 сентября

Что празднуют в Украине и мире 10 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 10 сентября
День портвейна
Этот день посвящен одному из самых известных десертных вин — портвейну. Он предоставляет ценителям вина возможность оценить богатство вкуса и аромата этого напитка, который имеет давнюю историю. Это также повод вспомнить о культуре потребления вина, наслаждаться дегустациями и открывать новые оттенки портвейна.
Неделя образования взрослых
Неделя образования взрослых является важной инициативой, направленной на повышение уровня знаний среди взрослого населения. В течение этого времени организуются различные учебные мероприятия, семинары и мастер-классы, которые способствуют развитию профессиональных навыков и личностного роста. Это прекрасная возможность для людей любого возраста начать новое обучение или углубить уже приобретенные знания.
Всемирный день предотвращения самоубийств
Этот день напоминает о важности ментального здоровья и поддержки людей, находящихся в кризисных ситуациях. Он акцентирует внимание на профилактике самоубийств и необходимости открытых разговоров об эмоциональных трудностях. Общественные организации и специалисты используют этот день для повышения осведомленности о способах предотвращения самоубийств и важности помощи людям в сложные моменты.
День обмена идеями
День обмена идеями поощряет активное взаимодействие и творческие дискуссии между людьми. Это прекрасная возможность поделиться своими мыслями, планами и новаторскими идеями с другими, ища новые решения и вдохновение. Мероприятие способствует развитию сотрудничества и расширению кругозора через обмен опытом и знаниями.
Международный день гинекологического здоровья
Международный день гинекологического здоровья привлекает внимание к вопросам женского здоровья и важности регулярных медицинских обследований. Это возможность повысить осведомленность о профилактике и лечении гинекологических заболеваний, а также напомнить о необходимости заботы о здоровье репродуктивной системы. День призывает женщин быть внимательными к своему здоровью и обращаться к специалистам для своевременного лечения.
Международный день макияжа
Международный день макияжа отмечает искусство создания образов с помощью косметики. Он акцентирует внимание на значении макияжа не только как средства для подчеркивания красоты, но и как способа самовыражения. Этот праздник объединяет всех, кто увлекается косметикой, профессиональным визажем или просто любит экспериментировать с образами.
День города Ужгород
День города Ужгород является праздником, который отмечает историю, культуру и достижения этого старинного украинского города. Это время для торжеств, общественных мероприятий и культурных событий, где жители и гости города могут почувствовать его уникальный дух. Праздник способствует укреплению местной общины и популяризации Ужгорода как важного культурного центра.
Именины 10 сентября
Какие сегодня именины: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
Кто из известных людей родился 10 сентября
- 1930 год: украинский математик, профессор, член-корреспондент, академик НАН Украины Анатолий Скороход;
- 1939 год: украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, академик Национальной академии медицинских наук Украины Петр Фомин;
- 1959 год: украинский журналист, редактор и ведущий информагентства «Вікна» Николай Канишевский.
Памятные даты 10 сентября
- 1919 год: на Парижской мирной конференции заключают Сен-Жерменский договор, который признает право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией; Австро-Венгрия прекращает свое существование;
- 1920 год: принимают конституцию Австрийской Республики, согласно которой страна становится «союзным государством» с правами широкой автономии;
- 1941 год: в тюрьмах Киева советские спецслужбы без приговора суда расстреливают всех заключенных;
- 1943 год: возле села Новый Загоров бойцы УПА дают бой превосходящим силам немцев;
- 1989 год: Венгрия открывает свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменовало первый прорыв «берлинской стены»;
- 1993 год: Кабинет Министров Украины принимает постановление «О чествовании памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах»;
- 2001 год: массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое вызывает гибель 68 человек.