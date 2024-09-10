День портвейну та обміну ідеями: що ще святкують 10 вересня

Свята та події 10 вересня

День портвейну

Цей день присвячений одному з найвідоміших десертних вин — портвейну. Він надає поціновувачам вина можливість оцінити багатство смаку та аромату цього напою, який має давню історію. Це також привід згадати про культуру споживання вина, насолоджуватися дегустаціями та відкривати нові відтінки портвейну.

Тиждень освіти дорослих

Тиждень освіти дорослих є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення рівня знань серед дорослого населення. Протягом цього часу організовуються різноманітні навчальні заходи, семінари та майстер-класи, які сприяють розвитку професійних навичок та особистісного зростання. Це чудова можливість для людей будь-якого віку почати нове навчання або поглибити вже набуті знання.

Всесвітній день запобігання самогубствам

Цей день нагадує про важливість ментального здоров’я та підтримки людей, які перебувають у кризових ситуаціях. Він акцентує увагу на профілактиці самогубств та необхідності відкритих розмов про емоційні труднощі. Громадські організації та фахівці використовують цей день для підвищення обізнаності про способи запобігання самогубствам та важливість допомоги людям у складні моменти.

День обміну ідеями

День обміну ідеями заохочує до активної взаємодії та творчих дискусій між людьми. Це чудова можливість поділитися своїми думками, планами та новаторськими ідеями з іншими, шукаючи нові рішення та натхнення. Захід сприяє розвитку співпраці та розширенню кругозору через обмін досвідом і знаннями.

Міжнародний день гінекологічного здоров’я

Міжнародний день гінекологічного здоров’я привертає увагу до питань жіночого здоров’я та важливості регулярних медичних обстежень. Це можливість підвищити обізнаність про профілактику та лікування гінекологічних захворювань, а також нагадати про необхідність турботи про здоров’я репродуктивної системи. День закликає жінок бути уважними до свого здоров’я та звертатися до фахівців для своєчасного лікування.

Міжнародний день макіяжу

Міжнародний день макіяжу відзначає мистецтво створення образів за допомогою косметики. Він акцентує увагу на значенні макіяжу не лише як засобу для підкреслення краси, але й як способу самовираження. Це свято об’єднує всіх, хто захоплюється косметикою, професійним візажем або просто любить експериментувати з образами.

День міста Ужгород

День міста Ужгород є святом, яке відзначає історію, культуру та досягнення цього старовинного українського міста. Це час для урочистостей, громадських заходів та культурних подій, де мешканці та гості міста можуть відчути його унікальний дух. Свято сприяє зміцненню місцевої громади та популяризації Ужгорода як важливого культурного центру.

Іменини 10 вересня

Які сьогодні іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Хто з відомих людей народився 10 вересня

1930 рік: український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход;

1939 рік: український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України Петро Фомін;

1959 рік: український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна» Микола Канішевський.

Пам’ятні дати 10 вересня