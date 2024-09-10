День портвейну та обміну ідеями: що ще святкують 10 вересня

Що святкують в Україні та світі 10 вересня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 10 вересня
День портвейну
Цей день присвячений одному з найвідоміших десертних вин — портвейну. Він надає поціновувачам вина можливість оцінити багатство смаку та аромату цього напою, який має давню історію. Це також привід згадати про культуру споживання вина, насолоджуватися дегустаціями та відкривати нові відтінки портвейну.
Тиждень освіти дорослих
Тиждень освіти дорослих є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення рівня знань серед дорослого населення. Протягом цього часу організовуються різноманітні навчальні заходи, семінари та майстер-класи, які сприяють розвитку професійних навичок та особистісного зростання. Це чудова можливість для людей будь-якого віку почати нове навчання або поглибити вже набуті знання.
Всесвітній день запобігання самогубствам
Цей день нагадує про важливість ментального здоров’я та підтримки людей, які перебувають у кризових ситуаціях. Він акцентує увагу на профілактиці самогубств та необхідності відкритих розмов про емоційні труднощі. Громадські організації та фахівці використовують цей день для підвищення обізнаності про способи запобігання самогубствам та важливість допомоги людям у складні моменти.
День обміну ідеями
День обміну ідеями заохочує до активної взаємодії та творчих дискусій між людьми. Це чудова можливість поділитися своїми думками, планами та новаторськими ідеями з іншими, шукаючи нові рішення та натхнення. Захід сприяє розвитку співпраці та розширенню кругозору через обмін досвідом і знаннями.
Міжнародний день гінекологічного здоров’я
Міжнародний день гінекологічного здоров’я привертає увагу до питань жіночого здоров’я та важливості регулярних медичних обстежень. Це можливість підвищити обізнаність про профілактику та лікування гінекологічних захворювань, а також нагадати про необхідність турботи про здоров’я репродуктивної системи. День закликає жінок бути уважними до свого здоров’я та звертатися до фахівців для своєчасного лікування.
Міжнародний день макіяжу
Міжнародний день макіяжу відзначає мистецтво створення образів за допомогою косметики. Він акцентує увагу на значенні макіяжу не лише як засобу для підкреслення краси, але й як способу самовираження. Це свято об’єднує всіх, хто захоплюється косметикою, професійним візажем або просто любить експериментувати з образами.
День міста Ужгород
День міста Ужгород є святом, яке відзначає історію, культуру та досягнення цього старовинного українського міста. Це час для урочистостей, громадських заходів та культурних подій, де мешканці та гості міста можуть відчути його унікальний дух. Свято сприяє зміцненню місцевої громади та популяризації Ужгорода як важливого культурного центру.
Іменини 10 вересня
Які сьогодні іменини: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.
Хто з відомих людей народився 10 вересня
- 1930 рік: український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход;
- 1939 рік: український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України Петро Фомін;
- 1959 рік: український журналіст, редактор і ведучий інформагентства «Вікна» Микола Канішевський.
Пам’ятні дати 10 вересня
- 1919 рік: на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини — на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припиняє своє існування;
- 1920 рік: ухвалюють конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стає «союзною державою» з правами широкої автономії;
- 1941 рік: у в’язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстрілюють всіх в’язнів;
- 1943 рік: біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;
- 1989 рік: Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни»;
- 1993 рік: Кабінет Міністрів України ухвалює постанову «Про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках»;
- 2001 рік: масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.