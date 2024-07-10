День племянниц и племянников и футбольного свистка: праздники и события 10 июля

День племянниц и племянников и футбольного свистка: праздники и события 10 июля

Сегодня, 10 июля 2024 года – 868-й день войны в Украине. До Нового года осталось 174 дня. А еще сегодня День племянниц и племянников и еще несколько интересных праздников.

Праздники 10 июля

Всемирный день энергетической независимости

Альтернативные источники энергии

Цель этой даты – повысить осведомленность об альтернативных и устойчивых формах энергии. В этот день мы рассматриваем важность эффективного управления энергией и стимулируем усилия по сохранению ресурсов для будущих поколений.

День племянниц и племянников

Начало этому событию положить один из пользователей Facebook в 2010 году с тем чтобы привлечь внимание теть и дядей к своим любимым племянникам и вовлечение их в совместное времяпрепровождение.

День рождения футбольного свистка

Этот праздник посвящен самому футбольному свистку. Он берет свое начало в Великобритании в 1878 году. Подробности этой истории остаются неизвестными, но существует версия, согласно которой судьей во время футбольного матча выступил полицейский. В напряженный момент он воспользовался собственным служебным свистком, что оказалось очень удобным и эффективным методом воздействия на футболистов. И с этого времени футбольный свисток стал неотъемлемой частью игры, упрощая общение судей с игроками.

День Николы Теслы

Никола Тесла

Этот праздник посвящен выдающемуся сербскому физику, инженеру, рационализатору и изобретателю Николе Тесле, внесшему огромный вклад в мировое развитие. В частности, Тесла создал теорию переменного тока, первый электрический двигатель с переменным током и многие другие крупные открытия, которые стали решающими для развития мировых технологий.

10 июля: этот день в истории

  • 1547 год – в Королевстве Франция происходит последняя официально разрешенная королем дуэль;
  • 1609 год – немецкие католические князья создают Католическую лигу для борьбы с Реформацией;
  • 1651 год – под Берестечком заканчивается битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском;
  • 1878 год – в Англии футбольный арбитр впервые использует на поле свисток (до этого судьи кричали);
  • 1943 год – войска Великобритании и США высаживаются на острове Сицилия;
  • 1949 год – в результате землетрясения погибает таджикский город Хаит населением более 20 000 человек, а также несколько кишлаков возле него;
  • 1985 год – французские спецслужбы затапливают корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации «Гринпис»;
  • 1991 год – ночью этого дня неизвестные взорвали два памятника – Степану Бандере в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская обл.) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская область);
  • 1994 год – Леонид Кучма становится президентом Украины.

Кто родился 10 июля

  • 1856 – сербский и американский изобретатель и физик Никола Тесла;
  • 1871 – французский писатель Марсель Пруст, один из родоначальников модернизма в литературе «в поисках потерянного времени»;
  • 1955 год – украинский футболист, тренер Леонид Буряк;
  • 1980 год – украинская художница Анна Диденко;
  • 1982 год – украинский танцовщик Влад Яма.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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