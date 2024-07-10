День племінниць та племінників та футбольного свистка: свята та події 10 липня

Свята 10 липня

Всесвітній день енергетичної незалежності

Мета цієї дати – підвищити обізнаність щодо альтернативних та стійких форм енергії. Цього дня ми розглядаємо важливість ефективного управління енергією та стимулюємо зусилля щодо збереження ресурсів для майбутніх поколінь.

День племінниць та племінників

Початок цієї події покласти один з користувачів Facebook у 2010 році для того, щоб привернути увагу тіток і дядьків до своїх улюблених племінників і залучення їх до спільного проведення часу.

День народження футбольного свистка

Це свято присвячене самому футбольному свистку. Він бере свій початок у Великій Британії в 1878 році. Подробиці цієї історії залишаються невідомими, але існує версія, згідно з якою суддею під час футбольного матчу виступив поліцейський. У напружений момент він скористався власним службовим свистком, що виявилося дуже зручним та ефективним методом на футболістів. І з цього часу футбольний свисток став невід’ємною частиною гри, спрощуючи спілкування суддів із гравцями.

День Миколи Тесла

Це свято присвячене видатному сербському фізику, інженеру, раціоналізатору та винахіднику Ніколі Тесле, який зробив величезний внесок у світовий розвиток. Зокрема, Тесла створив теорію змінного струму, перший електричний двигун зі змінним струмом та багато інших великих відкриттів, які стали вирішальними для розвитку світових технологій.

10 липня: цей день в історії

1547 рік – у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1609 рік – німецькі католицькі князі створюють Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;

1651 рік – під Берестечком закінчується битва між армією Речі Посполитої та союзним козацько-татарським військом;

1878 – в Англії футбольний арбітр вперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1943 рік – війська Великобританії та США висаджуються на острові Сицилія;

1949 рік – внаслідок землетрусу гине таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також кілька кишлаків біля нього;

1985 рік – французькі спецслужби затоплюють корабель Rainbow Warrior, який належав організації «Грінпіс»;

1991 рік – уночі цього дня невідомі підірвали два пам’ятники – Степану Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська область);

1994 рік – Леонід Кучма стає президентом України.

Хто народився 10 липня