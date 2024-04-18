День памятников, радиолюбителей и жонглеров: праздники и события 18 апреля

Праздники 18 апреля

День памятников истории и культуры

Это ежегодное событие, установленное указом президента Украины 1999 года. Инициативу поддержали ученые и историки. Цель этого памятного события – заставить задуматься о важности памятников истории и культуры для украинского народа.

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Международный день памятников и исторических мест

Этот праздник также известен как День всемирного наследия. Идея его создания была вынесена на рассмотрение во время симпозиума в Тунисе, организованного Международным советом по охране памятников и исторических мест 1982 года. А уже через год ООН утвердила Международный день памятников и исторических мест как важное событие, ведь в мире существует много разнообразных мест, имеющих немаловажный смысл в культурном или историческом понимании.

День основания Общества Красного Креста

А еще 18 апреля в Украине празднуют День основания Общества Красного Креста. Именно в этот день 1918 года в Киеве состоялся первый съезд общества благодаря стараниям Мариинской общины сестер милосердия.

Общество Красного Креста – это гуманитарная добровольная общественная организация, которая помогает людям. Организация была создана во время Первой мировой войны. В то время она также занималась созданием госпиталей и столовых для военных, вела активную борьбу с эпидемиями.

День владельцев домашних животных

Это веселый и нетипичный праздник, отличающийся шутливой идеей – вы можете пофантазировать о том, как бы вы обменялись своими заботами со своими домашними животными. В этот день вы можете, например, попросить собачку принести вам тапочки, а вы за это похвалите любимца.

Международный день распространения информации об аутизме среди взрослых

Это важное событие было создано в 2008 году. В обществе закрепился образ, что аутизм связан только с детьми, но со временем дети взрослеют и нуждаются в помощи. Расстройство аутичного спектра является состоянием нервной системы, которое влияет на социальное общение и взаимодействие.

Всемирный день радиолюбителя

Это неофициальный праздник популярного интеллектуального хобби. Дату выбрали не случайно, а в честь создания Международного союза радиолюбителей, состоявшегося в Париже в 1925 году. Главная цель праздника состоит в привлечении специалистов и единомышленников в сфере технологий к совместному обучению, развитию, изобретениям и исследованиям.

Международный день жонглеров

Это творческий и веселый профессиональный праздник. Жонглеры обладают невероятной ловкостью рук. Свое умение они используют для того, чтобы ритмично подбрасывать и ловить разные предметы. Чаще жонглируют шариками. Идея такой деятельности зародилась очень давно, вероятнее всего, в Древнем Египте

Памятные даты 18 апреля

1187 год – первое упоминание Украины в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича;

1506 год – начинается строительство Собора святого Петра в Риме;

1521 год – Мартин Лютер встает перед судом Вормского Рейхстага;

1648 год – Богдан Хмельницкий прибывает в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию;

1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;

1902 год – Дания становится первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников;

1906 год – американский город Сан-Франциско терпит большие повреждения из-за землетрясения;

1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д’Арк;

1921 год – первая поисковая нефтяная скважина фирмы Gazolina на Дашавском газовом месторождении дает газ с глубины 395 метров;

1934 год – американец Кентрелл открывает первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас;

1946 год – в связи с созданием ООН в Женеве объявляют о роспуске Лиги Наций;

1949 год – Ирландия выходит из Британского Содружества;

1956 год – американская актриса Грейс Келли выходит замуж за князя Монако Ренье III;

1961 год – в Киеве проходит демонстрация против закрытия Андреевской церкви;

1966 год – происходит первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии;

1968 год – старый Лондонский мост продается переправляющей его американской компании камень за камнем из Британии в Аризону, где он был вновь сооружен;

1995 год – Киевский городской совет принимает решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила;

2008 год – группе исследователей из университета Манчестера удается создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.

Кто родился 18 апреля