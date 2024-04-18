День памятников, радиолюбителей и жонглеров: праздники и события 18 апреля

В этот день, 18 апреля, в Украине отмечают День памятников истории и культуры. А еще сегодня Международный день памятников и исторических мест. Но и это далеко не все знаменательные и памятные события этого дня.
Праздники 18 апреля
День памятников истории и культуры
Это ежегодное событие, установленное указом президента Украины 1999 года. Инициативу поддержали ученые и историки. Цель этого памятного события – заставить задуматься о важности памятников истории и культуры для украинского народа.
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Международный день памятников и исторических мест
Этот праздник также известен как День всемирного наследия. Идея его создания была вынесена на рассмотрение во время симпозиума в Тунисе, организованного Международным советом по охране памятников и исторических мест 1982 года. А уже через год ООН утвердила Международный день памятников и исторических мест как важное событие, ведь в мире существует много разнообразных мест, имеющих немаловажный смысл в культурном или историческом понимании.
День основания Общества Красного Креста
А еще 18 апреля в Украине празднуют День основания Общества Красного Креста. Именно в этот день 1918 года в Киеве состоялся первый съезд общества благодаря стараниям Мариинской общины сестер милосердия.
Общество Красного Креста – это гуманитарная добровольная общественная организация, которая помогает людям. Организация была создана во время Первой мировой войны. В то время она также занималась созданием госпиталей и столовых для военных, вела активную борьбу с эпидемиями.
День владельцев домашних животных
Это веселый и нетипичный праздник, отличающийся шутливой идеей – вы можете пофантазировать о том, как бы вы обменялись своими заботами со своими домашними животными. В этот день вы можете, например, попросить собачку принести вам тапочки, а вы за это похвалите любимца.
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Международный день распространения информации об аутизме среди взрослых
Это важное событие было создано в 2008 году. В обществе закрепился образ, что аутизм связан только с детьми, но со временем дети взрослеют и нуждаются в помощи. Расстройство аутичного спектра является состоянием нервной системы, которое влияет на социальное общение и взаимодействие.
Всемирный день радиолюбителя
Это неофициальный праздник популярного интеллектуального хобби. Дату выбрали не случайно, а в честь создания Международного союза радиолюбителей, состоявшегося в Париже в 1925 году. Главная цель праздника состоит в привлечении специалистов и единомышленников в сфере технологий к совместному обучению, развитию, изобретениям и исследованиям.
Международный день жонглеров
Это творческий и веселый профессиональный праздник. Жонглеры обладают невероятной ловкостью рук. Свое умение они используют для того, чтобы ритмично подбрасывать и ловить разные предметы. Чаще жонглируют шариками. Идея такой деятельности зародилась очень давно, вероятнее всего, в Древнем Египте
Памятные даты 18 апреля
- 1187 год – первое упоминание Украины в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича;
- 1506 год – начинается строительство Собора святого Петра в Риме;
- 1521 год – Мартин Лютер встает перед судом Вормского Рейхстага;
- 1648 год – Богдан Хмельницкий прибывает в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию;
- 1846 год – американец Роял Эрл Гаус получает патент на телеграфный аппарат;
- 1902 год – Дания становится первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников;
- 1906 год – американский город Сан-Франциско терпит большие повреждения из-за землетрясения;
- 1909 год – Ватикан канонизовывает Жанну д’Арк;
- 1921 год – первая поисковая нефтяная скважина фирмы Gazolina на Дашавском газовом месторождении дает газ с глубины 395 метров;
- 1934 год – американец Кентрелл открывает первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас;
- 1946 год – в связи с созданием ООН в Женеве объявляют о роспуске Лиги Наций;
- 1949 год – Ирландия выходит из Британского Содружества;
- 1956 год – американская актриса Грейс Келли выходит замуж за князя Монако Ренье III;
- 1961 год – в Киеве проходит демонстрация против закрытия Андреевской церкви;
- 1966 год – происходит первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии;
- 1968 год – старый Лондонский мост продается переправляющей его американской компании камень за камнем из Британии в Аризону, где он был вновь сооружен;
- 1995 год – Киевский городской совет принимает решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила;
- 2008 год – группе исследователей из университета Манчестера удается создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.
Кто родился 18 апреля
- 1841 год – украинский живописец, рисовальщик и педагог Иосиф-Казимир Будкевич;
- 1895 год – украинский журналист, поэт, переводчик и детский писатель, сечевой стрелок Юрий Шкрумеляк;
- 1897 год – украинский актер, режиссер Марьян Крушельницкий;
- 1903 год – украинская актриса, заслуженная артистка Украины Надежда Титаренко;
- 1929 год – украинский кинорежиссер, писатель Владимир Луговский;
- 1937 год – украинский дирижер, педагог Ростислав Бабич;
- 1947 год – украинская поэтесса Анна Костив-Гуска;
- 1978 год – украинский бизнесмен, разработчик компьютерных игр Сергей Григорьевич;
- 1995 год – офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины, участник российско-украинской войны Андрей Верхогляд.