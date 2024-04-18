День пам’ятників, радіоаматорів та жонглерів: свята та події 18 квітня

Свята 18 квітня

День пам’яток історії та культури

Це щорічна подія, встановлена указом президента України 1999 року. Ініціативу підтримали вчені та історики. Мета цієї пам’ятної події – змусити замислитись про важливість пам’яток історії та культури для українського народу.

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Міжнародний день пам’яток та історичних місць

Це свято також відоме як День всесвітньої спадщини. Ідею його створення було винесено на розгляд під час симпозіуму в Тунісі, організованого Міжнародною радою з охорони пам’яток та історичних місць 1982 року. А вже через рік ООН затвердила Міжнародний день пам’яток та історичних місць як важливу подію, адже у світі існує багато різноманітних місць, які мають важливе значення у культурному чи історичному розумінні.

День заснування Товариства Червоного Хреста

А ще 18 квітня в Україні святкують День заснування Товариства Червоного Хреста. Саме цього дня 1918 року у Києві відбувся перший з’їзд товариства завдяки старанням Маріїнської громади сестер милосердя.

Суспільство Червоного Хреста – це гуманітарна добровільна громадська організація, яка допомагає людям. Організацію було створено під час Першої світової війни. На той час вона також займалася створенням госпіталів та їдалень для військових, вела активну боротьбу з епідеміями.

День власників домашніх тварин

Це веселе і нетипове свято, яке відрізняється жартівливою ідеєю – ви можете пофантазувати про те, як би ви обмінялися своїми турботами зі своїми домашніми тваринами. Цього дня ви можете, наприклад, попросити собачку принести вам капці, а ви за це похвалите улюбленця.

Міжнародний день поширення інформації про аутизм серед дорослих

Ця важлива подія була створена у 2008 році. У суспільстві закріпився образ, що аутизм пов’язаний лише з дітьми, але згодом діти дорослішають і потребують допомоги. Розлад аутичного спектра є станом нервової системи, що впливає на соціальне спілкування та взаємодію.

Всесвітній день радіоаматора

Це неофіційне свято найпопулярнішого інтелектуального хобі. Дату обрали не випадково, а на честь створення Міжнародного союзу радіоаматорів, що відбувся у Парижі 1925 року. Головна мета свята полягає у залученні фахівців та однодумців у сфері технологій до спільного навчання, розвитку, винаходів та досліджень.

Міжнародний день жонглерів

Це творче та веселе професійне свято. Жонглери мають неймовірну спритність рук. Своє вміння вони використовують для того, щоб ритмічно підкидати та ловити різні предмети. Найчастіше жонглюють кульками. Ідея такої діяльності зародилася дуже давно, найімовірніше, у Стародавньому Єгипті

Пам’ятні дати 18 квітня

1187 рік – перша згадка України у Київському літописі у зв’язку зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича;

1506 рік – розпочинається будівництво Собору святого Петра в Римі;

1521 рік – Мартін Лютер постає перед судом Вормського Рейхстагу;

1648 рік – Богдан Хмельницький прибуває до Запорізької Січі із закликом до антиурядового повстання;

1846 – американець Роял Ерл Гаус отримує патент на телеграфний апарат;

1902 рік – Данія стає першою країною, в якій відбитки пальців стали використовуватися для встановлення особи злочинців;

1906 рік – американське місто Сан-Франциско зазнає великих ушкоджень через землетрус;

1909 рік – Ватикан канонізує Жанну д’Арк;

1921 рік – перша пошукова нафтова свердловина фірми Gazolina на Дашавському газовому родовищі дає газ із глибини 395 метрів;

1934 рік – американець Кентрелл відкриває першу пральню-автомат у містечку Форт-Уорт штату Техас;

1946 рік – у зв’язку зі створенням ООН у Женеві оголошують про розпуск Ліги Націй;

1949 рік – Ірландія виходить із Британської Співдружності;

1956 рік – американська актриса Грейс Келлі виходить заміж за князя Монако Реньє III;

1961 рік – у Києві відбувається демонстрація проти закриття Андріївської церкви;

1966 рік – відбувається перша телетрансляція у кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії;

1968 рік – старий Лондонський міст продається американській компанії, що його переправляє, камінь за каменем з Британії до Арізони, де він був знову споруджений;

1995 рік – Київська міська рада ухвалює рішення про повернення стародавнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михайла;

2008 рік – групі дослідників з університету Манчестера вдається створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

Хто народився 18 квітня