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Новости Одессы и Одесской области

День памяти защитников: президент Украины учредил новую знаковую дату

День памяти защитников: президент Украины учредил новую знаковую дату

Чтить память погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины будут 29 августа. Одесский регион тоже присоединится к чествованиям.

Об этом Владимир Зеленский сообщил сегодня во время празднования Дня Независимости в столице, передает  zelenskiy.site.

Глава государства уже подписал соответствующий указ. В нем речь идет о том, чтобы разработать план мероприятий по чествованию памяти погибших бойцов.

Этим при поддержке Кабмина займутся общественность и семьи павших воинов.

В свою очередь, Министерство иностранных дел обязано обеспечить организацию памятных мероприятий дипломатическими учреждениями.

Контроль за выполнением указа президента поручили госадминистрациям во всех областях, в том числе и Одесской.

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Фото: images.unian.net

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