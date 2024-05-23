День морської піхоти України: історія військ і героїзм у повномасштабній війні

Морська піхота – це високомобільний рід військ, призначений для ведення бойових дій у морських/повітряно-морських десантах, ведення наступального бою на морському узбережжі, для оборони важливих берегових об’єктів, ділянок узбережжя як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ.

Як створювалася морська піхота України

Професійне свято морських піхотинців в Україні було встановлене 2014 року і спочатку відзначалося 16 листопада. Фактично було приурочене до затвердження першого складання присяги морського піхотинця України 1992 року.

Однак 2018 року свято перенесли на 23 травня указом президента Петра Порошенка №145/2018. Саме цього дня 1918 року тодішній гетьман Павло Скоропадський видав указ про початок формування бригади морської піхоти. Бригада складалася з трьох полків, які розміщувалися в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Очакові, Перекопі.

Текст присяги морського піхотинця було затверджено 30 травня 1918 року.

Створення частин морської піхоти продовжилося і за часів УНР. У березні 1919 року було сформовано 1-й Гуцульський полк морської піхоти, до складу якого мали увійти військові, які раніше проходили службу в російському та австро-угорському флотах. Вважалося, що вони, вміючи керувати плотами і човнами на гірських річках, могли б стати майстерними моряками.

1 липня 1993 року, після створення Військово-морських сил України, у Севастополі сформували 27 окремий батальйон морської піхоти.

1 липня 1993 року, після створення Військово-морських сил України, у Севастополі сформували 27 окремий батальйон морської піхоти. До нього потрапили найкращі офіцери Чорноморського флоту, які захотіли служити Україні.

Після злочинної окупації Криму росією 2014 року до двох сотень морпіхів (близько третини) не зрадили присязі українському народові і стали основою сучасної морської піхоти України. Вони були передислоковані до Миколаєва.

У 2018-му році чорні берети українських морпіхів, що дісталися їм у спадок від Радянського Союзу, були замінені на берети кольору морської хвилі.

На момент повномасштабного російського вторгнення до складу морської піхоти України входили дві окремі бригади, 6 окремих батальйонів, окремий розвідувальний батальйон.

Зараз до структури цього роду військ входять:

35 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського (заснована 2018 року);

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського (сформована 2015 року на базі військових частин, виведених із тимчасово окупованого Криму);

37 окрема бригада морської піхоти (сформована у 2023 році);

38 окрема бригада морської піхоти (сформована 2023 року, основою для створення став 503 батальйон морської піхоти);

406 окрема артилерійська бригада імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова;

32 реактивний артилерійський полк;

140 окремий розвідувальний батальйон;

414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем.

У травні минулого року президент України Володимир Зеленський анонсував створення Корпусу морської піхоти, до складу якого мають увійти наявні окремі бригади морської піхоти, окремі артилерійські бригади, інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Крім того, планувалося «створення ще кількох бойових бригад і батальйонів морської піхоти».

Участь морпіхів у повномасштабній війні з росією

Після повномасштабного вторгнення росії воїни 36 бригади морської піхоти разом з іншими підрозділами героїчно боронили повністю оточений окупантами Маріуполь, зокрема на металургійному комбінаті Азовсталь.

Українські морпіхи героїчно боронили острів Зміїний, звільняли території Херсонської області, однією з операцій було визволення населеного пункту Давидів Брід під час контрнаступу на правобережжі Херсонської області восени 2022 року. Воїни проводили успішні контрнаступальні дії на півдні Донецької області у 2023 році.

З жовтня минулого року одним із найвідоміших напрямків, де воюють українські морські піхотинці, стало село Кринки. Цей населений пункт у лівобережній частині Херсонської області українські захисники відбили в російських окупантів і продовжують утримувати свої позиції під носом у росіян увесь цей час, не даючи змоги їм повернути контроль над Кринками.

Морський піхотинець Віталій Скакун, який підірвав Генічеський міст у Херсонській області разом із собою, став першим Героєм України (посмертно), удостоєним цього звання після початку повномасштабної війни.