29 августа: какое событие вспоминает сегодня церковь и почему нельзя пользоваться ножом и топором

День, когда был обезглавлен Иоанн Креститель

29 августа (11 сентября по старому стилю) в церковном календаре – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Этот праздник чествует мученическую смерть Иоанна Крестителя, который был обезглавлен по приказу царя Ирода Антипы.

Согласно Евангелиям, Ирод Антипа заключил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что тот публично упрекал Ирода за развод с первой женой и незаконный брак с Иродиадой, женой своего брата. Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, танцевала перед гостями и так угодила Ироду, что он пообещал исполнить любое ее желание. По совету матери, Саломия попросила голову Иоанна Крестителя на подносе.

Этот день является одним из древнейших церковных праздников и сопровождается строгим постом. Верующие вспоминают о важности покаяния и духовного очищения, которое проповедовал Иоанн Креститель.

А по старому церковному календарю сегодня отмечают Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

Народные приметы и традиции на 29 августа

По приметам дня можно узнать погоду в ближайшие дни и осенью:

хорошая погода днем – вечером жди дождя;

скворцы еще не улетели – осень будет сухой;

лягушки громко квакают – к теплу;

на закате слышно эхо – к потеплению;

грачи начали рыться в листьях – будет теплая, но дождливая погода;

услышать гром – к теплой осени.

Наши предки верили, что именно в этот день начинается настоящая естественная осень. Уже может заметно прохладнее, особенно ночью. Святому Иоанну Крестителю издавна молились о избавлении от головной боли.

Что нельзя делать 29 августа

В народе 29 августа – праздник Усекновение, он имеет свои особые запреты.

Так как в этот день вспоминают мученическую смерть Иоанна, то веселье и шум находятся под запретом. Следует воздерживаться и во всем остальном – еде, развлечениях.

В народе считается, что в этот день нельзя пользоваться ножом, особенно если нужно нарезать что-то круглое – например, хлеб, капусту, свеклу. По поверьям, человек тогда берет на себя грехи убийц Иоанна Предтечи. Следует по этой же причине избегать продуктов красного цвета – он символизирует кровь Крестителя.

Также запрещается брать в руки топоры или лопаты.

Нельзя есть мясные продукты, рыбу, творог.

Что можно делать 29 августа

В этот день хорошо пойти в церковь или же можно помолиться дома за упокой всех погибших героев – защитников Украины.

Нужно заняться богоугодными делами – например, помочь близким и незнакомым людям, подать милостыню. Считается, что если к вам в день памяти Иоанна Предтечи прибилось бездомное животное, то его нужно обязательно приютить.

29 августа: именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечает Иван.

По старому стилю именины празднуют Александр, Яков, Анна.

Талисманом человека, рожденного 29 августа, является гематит. Популярный камень, из которого изготавливают украшения. Издавна верили, что гематит помогает раскрыть свои подлинные чувства.