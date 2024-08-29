29 августа: какое событие вспоминает сегодня церковь и почему нельзя пользоваться ножом и топором

В этот день, 29 августа, по новому церковному календарю православные верующие отмечают большой праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Также сегодня в церкви проходит поминание погибших защитников Украины. Рассказываем о традициях и приметах дня.
День, когда был обезглавлен Иоанн Креститель
29 августа (11 сентября по старому стилю) в церковном календаре – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя. Этот праздник чествует мученическую смерть Иоанна Крестителя, который был обезглавлен по приказу царя Ирода Антипы.
Согласно Евангелиям, Ирод Антипа заключил в тюрьму Иоанна Крестителя за то, что тот публично упрекал Ирода за развод с первой женой и незаконный брак с Иродиадой, женой своего брата. Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, танцевала перед гостями и так угодила Ироду, что он пообещал исполнить любое ее желание. По совету матери, Саломия попросила голову Иоанна Крестителя на подносе.
Этот день является одним из древнейших церковных праздников и сопровождается строгим постом. Верующие вспоминают о важности покаяния и духовного очищения, которое проповедовал Иоанн Креститель.
А по старому церковному календарю сегодня отмечают Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас).
Народные приметы и традиции на 29 августа
По приметам дня можно узнать погоду в ближайшие дни и осенью:
- хорошая погода днем – вечером жди дождя;
- скворцы еще не улетели – осень будет сухой;
- лягушки громко квакают – к теплу;
- на закате слышно эхо – к потеплению;
- грачи начали рыться в листьях – будет теплая, но дождливая погода;
- услышать гром – к теплой осени.
Наши предки верили, что именно в этот день начинается настоящая естественная осень. Уже может заметно прохладнее, особенно ночью. Святому Иоанну Крестителю издавна молились о избавлении от головной боли.
Что нельзя делать 29 августа
В народе 29 августа – праздник Усекновение, он имеет свои особые запреты.
- Так как в этот день вспоминают мученическую смерть Иоанна, то веселье и шум находятся под запретом. Следует воздерживаться и во всем остальном – еде, развлечениях.
- В народе считается, что в этот день нельзя пользоваться ножом, особенно если нужно нарезать что-то круглое – например, хлеб, капусту, свеклу. По поверьям, человек тогда берет на себя грехи убийц Иоанна Предтечи. Следует по этой же причине избегать продуктов красного цвета – он символизирует кровь Крестителя.
- Также запрещается брать в руки топоры или лопаты.
- Нельзя есть мясные продукты, рыбу, творог.
Что можно делать 29 августа
- В этот день хорошо пойти в церковь или же можно помолиться дома за упокой всех погибших героев – защитников Украины.
- Нужно заняться богоугодными делами – например, помочь близким и незнакомым людям, подать милостыню. Считается, что если к вам в день памяти Иоанна Предтечи прибилось бездомное животное, то его нужно обязательно приютить.
29 августа: именины сегодня
- Именины сегодня по церковному календарю отмечает Иван.
- По старому стилю именины празднуют Александр, Яков, Анна.
Талисманом человека, рожденного 29 августа, является гематит. Популярный камень, из которого изготавливают украшения. Издавна верили, что гематит помогает раскрыть свои подлинные чувства.