День государственности и Крещение Украины-Руси: какие еще праздники отмечают 15 июля

День украинской государственности

15 июля в Украине отмечается День украинской государственности, установленный Указом Президента Украины №423/2021 от 24 августа 2021 года. Идея празднования на государственном уровне была предложена группой инициативных деятелей, среди которых Герой Украины Левко Лукьяненко и бывшие Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко. Этот праздник символизирует многовековую историю создания государства украинского народа.

Напомним, что ранее этот праздник отмечали 28 июля. 15 числа этот день впервые празднуют именно в этом, 2024-м, году.

Больше об истории создания праздника и его значении читайте в нашей отдельной публикации: День Украинской Государственности: что это за праздник?

День крещения Украины-Руси

15 июля также Днем крещения Руси-Украины, установленным Указом Президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года в честь святого равноапостольного князя Владимира, который сыграл ключевую роль в крещении Киевской Руси. Этот день символизирует начало духовного и культурного роста украинского народа. Крещение Киевской Руси явилось определяющим событием в истории Украины.

Напомним, что ранее этот праздник отмечали 28 июля. 15 числа этот день впервые празднуют именно в этом, 2024-м, году.

Детали праздника вы можете узнать из нашей публикации по ссылке: Крещение Киевской Руси: что это за праздник и как россия использует его в своей пропаганде?

День украинских миротворцев

В этот день отмечается День украинских миротворцев, официально установленный Верховной Радой в 2013 году. С 1992 года более 42 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в 25 международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Этот праздник — знак благодарности за самоотверженную службу украинских военных в миротворческих миссиях.

Всемирный день навыков молодежи

На международном уровне 15 июля отмечается Всемирный день навыков молодежи, начатый Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2014 года. Этот праздник привлекает внимание к проблемам молодежи, таким как безработица и неполная занятость, и отмечает важность инвестирования в развитие навыков молодых людей для улучшения их социально-экономических условий. Цель дня – повышение информированности о важности развития навыков у молодых людей для их будущего.

День благотворительности в социальных медиа

Неофициально, но не менее важно, 15 июля отмечают День благотворительности в социальных медиа. Этот праздник начат некоммерческой платформой Givver в 2013 году. Его основатель, Крис Соммерс, стремился распространять идею благотворительности через социальную сеть Twitter. Это день, когда люди во всем мире делятся благотворительными инициативами в социальных медиа.

День «Обнимите своих детей»

Кроме того, в этот день отмечается День «Обнимите своих детей». Этот праздник напоминает о важности объятий в нашей жизни. Объятия как невербальная форма общения могут выразить благодарность, сострадание, любовь и другие чувства, заменяя много слов. Они укрепляют эмоциональную связь между родителями и детьми, способствуя их гармоничному развитию.

Исторические события 15 июля

1228 — папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.

1410 — Состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло.

1776 — в Милане открыт театр «Ла Скала».

1795 — «Марсельеза»» официально стала гимном Франции.

1799 — французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар армии Наполеона нашел в Египте близ небольшого города Розетта (ныне Рашид) Розетский камень — стела, на которой высечены три версии указа мемфисских жрецов, изданного в 196 году н. е.

1823 — в Риме дотла сгорела давняя базилика Святого Павла.

1988 — состоялась премьера первой части «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом.

2006 — основан Twitter.

2016 — в Турции произошла попытка военного переворота.

Кто родился 15 июля