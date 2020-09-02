День города Одесса: из-за праздника несколько улиц закроют для транспорта

В Одессе 2 сентября будет День города. И чтоб автомобили не мешали празднику, на ряде улиц временно запретят движение транспорта.

Об этом сообщает сайт мэрии Одессы.

Так, еще с 25-го августа до 18:00 4 сентября временно ограничено движение автотранспорта на эстакаду Морского вокзала. Это нужно, чтоб поставить, а потом убрать главную сцену праздника.

С 17:00 1 сентября до 00:00 3 сентября временно прекращено движение автотранспорта по ул. Пушкинской (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской), ул. Ланжероновской (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

На время проведения праздничных мероприятий с 8:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет приостановлено движение автотранспорта по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади) и Сабанееву мосту от ул. Гоголя.

С 11:00 до 14:00 2 сентября ограничивается движение автотранспорта по ул. Мечникова, на отрезке между пер. Высоким и ул. Мясоедовской.

На эстакаде Морского вокзала с 13:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет ограничивается движение автотранспорта, кроме служебного транспорта организаторов и участников гала-концерта.

Также с 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта по ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), ул. Канатной угол Карантинного спуска, ул. Бунина угол Польского спуска.

Полную, программу праздника “Одесская жизнь” публиковала ЗДЕСЬ. А как добраться домой после гала-концерта 2 сентября – узнайте ЗДЕСЬ.