День гепарда и банков: праздники и события 4 декабря

Сегодня, 4 декабря 2024 года, 1015-й день войны в Украине. До Нового года осталось 27 дней. В народе – Варварин день. А еще сегодня в Украине и в мире отмечается несколько интересных праздников.
Праздники 4 декабря
День ракетных войск и артиллерии
4 декабря в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии. Ранее он отмечался 3 ноября, но Указом президента Украины №748/2024 от 2 ноября 2024 года установлено, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря – в День чествования святой Варвары. С этой инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.
Этот профессиональный праздник установлен в честь мужества, героизма и значимой роли ракетных войск и артиллерии в обеспечении обороноспособности государства. Ракетные войска и артиллерия – основа огневой мощи украинской армии. С начала русско-украинской войны роль ракетных войск и артиллерии значительно возросла. Украинская армия активно использует артиллерийские системы разного типа, среди которых современные образцы, переданные международными партнерами, такие как HIMARS, M777 и другие.
Международный день гепарда
Этот праздник создан, чтобы привлечь внимание к защите гепардов – самых быстрых наземных животных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Основной целью является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются гепарды в дикой природе, а также призыв к их сохранению. Международный день гепарда напоминает, что человечество несет ответственность за будущее этого вида и других жителей нашей планеты.
Международный день банков
А еще 4 декабря Международный день банков. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2019, чтобы подчеркнуть важную роль банков в поддержке развития и обеспечении финансовой стабильности во всем мире. Этот день напоминает о том, как важны финансовые учреждения в нашей жизни и развитии глобального общества.
Памятные даты 4 декабря
- 1563 год – завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;
- 1581 год – в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;
- 1674 год – французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);
- 1735 год – здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
- 1791 год – выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;
- 1808 год – Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;
- 1918 год – президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;
- 1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;
- 1963 год – в Чернигове запускают первую очередь камвольно-суконного комбината;
- 1987 год – возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;
- 1989 год – Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;
- 1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;
- 1992 год – IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;
- 1995 год – компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсируют создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей Сети;
- 1996 год – с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставляет на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта;
- 1997 год – в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;
- 2007 год – главой Верховной Рады Украины избирают представителя НУ-НС Арсения Яценюка.
В этот день родились:
- 1932 год – украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания Олег Тимошенко;
- 1954 год – украинский киноактер Григорий Гладий;
- 1963 год – украинский спортсмен, один из самых выдающихся атлетов-прыгунов ХХ в., многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, Олимпийских игр Сергей Бубка.