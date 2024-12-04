Новости Одессы и Одесской области

День гепарда и банков: праздники и события 4 декабря

День гепарда и банков: праздники и события 4 декабря

Сегодня, 4 декабря 2024 года, 1015-й день войны в Украине. До Нового года осталось 27 дней. В народе – Варварин день. А еще сегодня в Украине и в мире отмечается несколько интересных праздников.

Праздники 4 декабря

День ракетных войск и артиллерии

4 декабря в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии. Ранее он отмечался 3 ноября, но Указом президента Украины №748/2024 от 2 ноября 2024 года установлено, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря – в День чествования святой Варвары. С этой инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.

Этот профессиональный праздник установлен в честь мужества, героизма и значимой роли ракетных войск и артиллерии в обеспечении обороноспособности государства. Ракетные войска и артиллерия – основа огневой мощи украинской армии. С начала русско-украинской войны роль ракетных войск и артиллерии значительно возросла. Украинская армия активно использует артиллерийские системы разного типа, среди которых современные образцы, переданные международными партнерами, такие как HIMARS, M777 и другие.

Международный день гепарда

Гепард

Этот праздник создан, чтобы привлечь внимание к защите гепардов – самых быстрых наземных животных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Основной целью является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются гепарды в дикой природе, а также призыв к их сохранению. Международный день гепарда напоминает, что человечество несет ответственность за будущее этого вида и других жителей нашей планеты.

Международный день банков

А еще 4 декабря Международный день банков. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2019, чтобы подчеркнуть важную роль банков в поддержке развития и обеспечении финансовой стабильности во всем мире. Этот день напоминает о том, как важны финансовые учреждения в нашей жизни и развитии глобального общества.

Памятные даты 4 декабря

  • 1563 год – завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;
  • 1581 год – в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;
  • 1674 год – французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);
  • 1735 год – здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
  • 1791 год – выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;
  • 1808 год – Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;
  • 1918 год – президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;
  • 1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;
  • 1963 год – в Чернигове запускают первую очередь камвольно-суконного комбината;
  • 1987 год – возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;
  • 1989 год – Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;
  • 1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;
  • 1992 год – IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;
  • 1995 год – компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсируют создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей Сети;
  • 1996 год – с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставляет на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта;
  • 1997 год – в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;
  • 2007 год – главой Верховной Рады Украины избирают представителя НУ-НС Арсения Яценюка.

В этот день родились:

  • 1932 год – украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания Олег Тимошенко;
  • 1954 год – украинский киноактер Григорий Гладий;
  • 1963 год – украинский спортсмен, один из самых выдающихся атлетов-прыгунов ХХ в., многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, Олимпийских игр Сергей Бубка.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua