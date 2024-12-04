День гепарда и банков: праздники и события 4 декабря

Праздники 4 декабря

День ракетных войск и артиллерии

4 декабря в Украине празднуют День ракетных войск и артиллерии. Ранее он отмечался 3 ноября, но Указом президента Украины №748/2024 от 2 ноября 2024 года установлено, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря – в День чествования святой Варвары. С этой инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.

Этот профессиональный праздник установлен в честь мужества, героизма и значимой роли ракетных войск и артиллерии в обеспечении обороноспособности государства. Ракетные войска и артиллерия – основа огневой мощи украинской армии. С начала русско-украинской войны роль ракетных войск и артиллерии значительно возросла. Украинская армия активно использует артиллерийские системы разного типа, среди которых современные образцы, переданные международными партнерами, такие как HIMARS, M777 и другие.

Международный день гепарда

Этот праздник создан, чтобы привлечь внимание к защите гепардов – самых быстрых наземных животных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Основной целью является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются гепарды в дикой природе, а также призыв к их сохранению. Международный день гепарда напоминает, что человечество несет ответственность за будущее этого вида и других жителей нашей планеты.

Международный день банков

А еще 4 декабря Международный день банков. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2019, чтобы подчеркнуть важную роль банков в поддержке развития и обеспечении финансовой стабильности во всем мире. Этот день напоминает о том, как важны финансовые учреждения в нашей жизни и развитии глобального общества.

Памятные даты 4 декабря

1563 год – завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;

1581 год – в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;

1674 год – французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);

1735 год – здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;

1791 год – выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;

1808 год – Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;

1918 год – президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;

1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;

1963 год – в Чернигове запускают первую очередь камвольно-суконного комбината;

1987 год – возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;

1989 год – Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;

1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;

1992 год – IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;

1995 год – компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсируют создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей Сети;

1996 год – с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставляет на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта;

1997 год – в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;

2007 год – главой Верховной Рады Украины избирают представителя НУ-НС Арсения Яценюка.

В этот день родились: