День гепарду та банків: свята та події 4 грудня

Свята 4 грудня

День ракетних військ та артилерії

4 грудня в Україні святкують День ракетних військ і артилерії. Раніше його відзначали 3 листопада, але Указом президента України №748/2024 від 2 листопада 2024 року встановлено, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня – у День вшанування святої Варвари. З цією ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії.

Це професійне свято встановлене на вшанування мужності, героїзму та значущої ролі ракетних військ і артилерії в забезпеченні обороноздатності держави. Ракетні війська та артилерія – основа вогневої потужності української армії. З початку російсько-української війни роль ракетних військ і артилерії значно зросла. Українська армія активно використовує артилерійські системи різного типу, серед яких сучасні зразки, передані міжнародними партнерами, такі як HIMARS, M777 та інші.

Міжнародний день гепарду

Це свято створене, щоб привернути увагу до захисту гепардів – найшвидших наземних тварин, які опинилися під загрозою зникнення. Основною метою є підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються гепарди в дикій природі, а також заклик до їхнього збереження. Міжнародний день гепарда нагадує, що людство несе відповідальність за майбутнє цього виду та інших мешканців нашої планети.

Міжнародний день банків

А ще 4 грудня Міжнародний день банків. Це свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року, щоб підкреслити важливу роль банків у підтримці розвитку та забезпеченні фінансової стабільності у всьому світі. Цей день нагадує про тому, наскільки важливими є фінансові установи в нашому житті та розвитку глобального суспільства.

Пам’ятні дати 4 грудня

1563 рік – завершується Тридентський собор Католицької Церкви, який із перервами засідав протягом 18 років;

1581 рік – у Клагенфурті у новій будівлі парламенту Каринтії вперше збирається державний парламент;

1674 – французькі єзуїти засновують місто Чикаго (тепер США);

1735 рік – будівля на Даунінг Стріт, 10 у Лондоні стає офіційною резиденцією британського прем’єр-міністра і має цей статус досі;

1791 рік – виходить перший номер найстарішої недільної газети Британії Observer;

1808 – Наполеон скасовує Інквізицію в Іспанії;

1918 рік – президент США Вудро Вільсон відпливає до Європи для участі у Версальській мирній конференції;

1941 рік – у Семипалатинську (Казахстан) розпочинає творчу діяльність евакуйований з Києва український академічний драматичний театр імені І.Франка;

1963 рік – у Чернігові запускають першу чергу камвольно-суконного комбінату;

1987 – відновлює роботу 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС;

1989 рік – Генеральна Асамблея ООН схвалює Міжнародну конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням та навчанням найманців;

1991 рік – незалежність України визнають Литва та Латвія;

1992 рік – IV Всеукраїнський з’їзд Народного Руху України перетворює НРУ на політичну партію, а її головою обрав В’ячеслава Чорновола;

1995 рік – компанії Netscape і Sun у співпраці ще з десятком софтверних вендорів анонсують створення мови програмування JavaScript, призначеного для перетворення традиційних статичних вебсторінок на динамічні інтерактивні документи, здатні повніше задовольнити інтереси користувачів Мережі;

1996 рік – з мису Канаверал запускають автоматичну космічну станцію Mars Pathfinder, яка 4 червня 1997 року доставляє на поверхню Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання зразків марсіанського ґрунту;

1997 рік – в Оттаві 125 країн підписують Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та про їх знищення;

2007 рік – головою Верховної Ради України обирають представника НУ-НС Арсенія Яценюка.

Цього дня народилися: