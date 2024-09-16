День Фармацевта и День охраны озонового слоя: какие еще праздники и события связаны с 16 сентября

День фармацевтов Украины

Каждый год 16 сентября фармацевты Украины отмечают свой профессиональный праздник. Этот день был начат в 1999 году по указу Президента по предложению Министерства здравоохранения. Целью праздника является подчеркнуть весомый вклад работников фармацевтической сферы в сохранение и укрепление здоровья людей. Их деятельность является одной из ключевых составляющих медицинской системы страны.

Международный день идентификации

16 сентября также отмечают Международный день идентификации, акцентирующий внимание на глобальной проблеме отсутствия документов у значительного количества людей. Многие люди во всем мире сталкиваются с трудностями из-за отсутствия официальных документов, что ограничивает их доступ к медицинским, образовательным и финансовым услугам. Этот праздник напоминает о необходимости разработки безопасных систем идентификации, защищающих права людей.

Всемирный день барбера

В этот день барберы из разных стран празднуют свой профессиональный праздник, подчеркивающий важность их работы. 16 сентября чествуют мастерство и творческую креативность людей, работающих в этой области, отмечая их влияние на общественную жизнь. Барберы помогают людям выразить себя и чувствовать себя увереннее благодаря своим услугам.

Международный день науки, технологий и инноваций для Юга

16 сентября мир чествует научные достижения и инновации стран Юга. Этот день был введен Организацией Объединенных Наций, чтобы подчеркнуть, насколько важны наука и технологии для развития развивающихся государств. Инновационные подходы помогают этим странам преодолевать проблемы бедности, неравенства и экологической нестабильности, а также добиваться целей устойчивого развития.

Международный день интервенционной кардиологии

Также 16 сентября в мире отмечается Международный день интервенционной кардиологии. Этот праздник, который появился только в 2022 году, призван повысить осведомленность о методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Интервенционная кардиология позволяет врачам диагностировать и лечить сердечные болезни без необходимости проведения открытых хирургических операций, что значительно облегчает процесс выздоровления пациентов и минимизирует осложнения.

Международный день охраны озонового слоя

16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя. Этот праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в память о подписании Монреальского протокола. Соглашение, подписанное в 1987 году, сосредоточено на защите озонового слоя, защищающего Землю от вредного ультрафиолетового излучения. Уничтожение озона приводит к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды, в частности, к увеличению случаев рака кожи и других проблем со здоровьем.

Этот день в истории

16 сентября в этот день в разные годы произошли следующие события:

1651 — В Белой Церкви казаки подняли восстание из-за недовольства условиями перемирия с Речью Посполитой. Это было частью большего восстания под предводительством Богдана Хмельницкого.

1658 — Гетман Иван Выговский подписал Гадячский договор с Речью Посполитой, предусматривавший создание Великого княжества Русского в составе Речи Посполитой.

1810 — Мексика объявила о своей независимости от Испании, начав войну за независимость, продолжавшуюся до 1821 года.

1859 — Британский исследователь Дэвид Ливингстон обнаружил озеро Ньяса в Африке, ныне известное как озеро Малави.

1908 — Уильям Дюрант основал компанию General Motors, впоследствии ставшую одной из крупнейших автомобильных корпораций в мире.

1963 — Город-государство Сингапур присоединился к новой федерации Малайзия, хотя через два года стал независимым государством.

1971 — Вблизи Киева произошла авиакатастрофа самолета Ту-134 венгерской авиакомпании Malev, в результате которой погибли 49 человек.

1975 — Папуа-Новая Гвинея провозгласила свою независимость от Австралии.

1987 — Подписание Монреальского протокола стало важным шагом в защите озонового слоя Земли.

2007 — В Таиланде произошла авиакатастрофа самолета McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании One-Two-GO Airlines, выполнявшего рейс Бангкок — Пхукет. Самолет врезался в деревья вблизи взлетной полосы и развалился, погибли 90 из 130 человек на борту.

Кто родился 16 сентября

16 сентября родились следующие известные личности: