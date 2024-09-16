День Фармацевта і День охорони озонового шару: які ще свята і події пов’язані з 16 вересня

День фармацевтів України

Щороку 16 вересня фармацевти України відзначають своє професійне свято. Цей день започаткований у 1999 році за указом Президента на пропозицію Міністерства охорони здоров’я. Метою свята є підкреслення вагомого внеску працівників фармацевтичної сфери у збереження та зміцнення здоров’я людей. Їхня діяльність є однією з ключових складових медичної системи країни.

Міжнародний день ідентифікації

16 вересня також відзначають Міжнародний день ідентифікації, який акцентує увагу на глобальну проблему відсутності документів у значної кількості людей. Багато осіб по всьому світу стикаються з труднощами через відсутність офіційних документів, що обмежує їхній доступ до медичних, освітніх та фінансових послуг. Це свято нагадує про необхідність розробки безпечних систем ідентифікації, що захищають права людей.

Всесвітній день барбера

Цього дня барбери з різних країн святкують своє професійне свято, яке підкреслює важливість їхньої роботи. 16 вересня вшановують майстерність та творчу креативність людей, які працюють у цій галузі, відзначаючи їхній вплив на суспільне життя. Барбери допомагають людям виразити себе та почуватися впевненіше завдяки своїм послугам.

Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня

16 вересня світ вшановує наукові досягнення та інновації країн Півдня. Цей день був запроваджений Організацією Об’єднаних Націй, щоб підкреслити, наскільки важливими є наука і технології для розвитку держав, що розвиваються. Інноваційні підходи допомагають цим країнам долати проблеми бідності, нерівності та екологічної нестабільності, а також досягати Цілей сталого розвитку.

Міжнародний день інтервенційної кардіології

Також 16 вересня світ відзначає Міжнародний день інтервенційної кардіології. Це свято, яке з’явилося лише у 2022 році, покликане підвищити обізнаність про методи лікування серцево-судинних захворювань. Інтервенційна кардіологія надає лікарям можливість діагностувати та лікувати серцеві хвороби без необхідності проведення відкритих хірургічних операцій, що значно полегшує процес одужання пацієнтів і мінімізує ускладнення.

Міжнародний день охорони озонового шару

16 вересня відзначається Міжнародний день охорони озонового шару. Це свято було встановлено Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році на згадку про підписання Монреальського протоколу. Угода, підписана 1987 року, зосереджена на захисті озонового шару, який захищає Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Знищення озону призводить до серйозних наслідків для здоров’я людей та навколишнього середовища, зокрема, до збільшення випадків раку шкіри та інших проблем зі здоров’ям.

Цей день в історії

16 вересня в цей день в різні роки сталися такі події:

1651 — У Білій Церкві козаки підняли повстання через невдоволення умовами перемир’я з Річчю Посполитою. Це було частиною більшого повстання під проводом Богдана Хмельницького.

1658 — Гетьман Іван Виговський підписав Гадяцький договір з Річчю Посполитою, що передбачав створення Великого князівства Руського у складі Речі Посполитої.

1810 — Мексика оголосила про свою незалежність від Іспанії, розпочавши війну за незалежність, яка тривала до 1821 року.

1859 — Британський дослідник Девід Лівінгстон виявив озеро Ньяса в Африці, яке нині відоме як озеро Малаві.

1908 — Вільям Дюрант заснував компанію General Motors, яка згодом стала однією з найбільших автомобільних корпорацій у світі.

1963 — Місто-держава Сингапур приєдналося до нової федерації Малайзія, хоча через два роки стало незалежною державою.

1971 — Поблизу Києва сталася авіакатастрофа літака Ту-134 угорської авіакомпанії Malev, внаслідок якої загинуло 49 людей.

1975 — Папуа-Нова Гвінея проголосила свою незалежність від Австралії.

1987 — Підписання Монреальського протоколу стало важливим кроком у захисті озонового шару Землі.

2007 — У Таїланді сталася авіакатастрофа літака McDonnell Douglas MD-82 авіакомпанії One-Two-GO Airlines, що виконував рейс Бангкок — Пхукет. Літак врізався в дерева поблизу злітної смуги і розвалився, загинуло 90 з 130 осіб на борту.

Хто народився 16 вересня

16 вересня народилися наступні відомі особистості: