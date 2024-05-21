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День динозавра, чая и космоса: что еще празднуют 21 мая

День динозавра, чая и космоса: что еще празднуют 21 мая

Что празднуют в Украине и мире 21 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 21 мая

День динозавра

Этот день отмечается как возможность узнать больше о динозаврах и их вымирании. Он побуждает к изучению палеонтологии и пониманию исторического развития жизни на Земле. Это также время для образовательных мероприятий, повышающих осведомленность о важности сохранения ископаемых ресурсов.

Международный день чая

Празднование этого дня подчеркивает глобальное значение чая в культурах мира. Он пропагандирует устойчивое производство и потребление чая, а также чтит труд чайных плантаторов. Это время для наслаждения разнообразием вкусов и традиций, связанных с чаем.

Всемирный день медитации

Этот день посвящен практике медитации как средству достижения внутреннего покоя и гармонии. Он поощряет людей во всем мире открывать для себя преимущества медитативных практик. Это также время для совместных медитаций и обмена опытом.

День музы и вдохновения

Этот день отдает дань уважения музыке как источнику вдохновения и творчества. Он призывает людей открывать новые музыкальные жанры и выражать себя через музыку. Это также возможность для музыкантов делиться своим искусством и вдохновлять других.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Этот день подчеркивает важность культурного разнообразия для достижения мира и устойчивого развития. Он способствует взаимопониманию и уважению между различными культурами. Это также возможность для обсуждения путей обеспечения культурной инклюзивности.

Международный день Космоса

Этот день отмечает достижения в космической отрасли и ее влияние на нашу повседневную жизнь. Он поощряет образовательные инициативы, расширяющие знания о космосе и его исследованиях. Это также время для чествования космонавтов и ученых, которые работают над расширением границ нашего понимания Вселенной.

Именины 21 мая

21 мая именины празднуют: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав, Елена.

Кто из известных людей родился 21 мая

В этот день родились:

  • 1929 год: Эммануил Мысько, художник скульптурного искусства из Украины, начал свой творческий путь.
  • 1952 год: Леся Степовичка, известный украинский литератор, заняла свое место в мире поэзии и прозы.
  • 1969 год: Георгий Гонгадзе, который стал известным как активный участник журналистского сообщества Украины, начал свою деятельность.

Памятные даты 21 мая

  • 1502 год: Жуан да Нова, на службе португальской короны, обнаружил остров в Южной Атлантике, который назвали Святой Еленой.
  • 1503 год: Открытие Каймановых Островов стало заслугой мореплавателя Христофора Колумба.
  • 1809 год: Наполеон Бонапарт столкнулся со своим первым поражением в битве при Асперне, потерпев неудачу перед австрийскими силами.
  • 1831 год: В Харькове вышел в свет «Украинский альманах», первое такого рода издание в стране.
  • 1840 год: Объявление Новой Зеландии колонией Великобритании.
  • 1892 год: Миланская опера впервые представила публике «Паяцев» Руджеро Леонкавалло.
  • 1904 год: Основание ФИФА в Париже, объединившей футбольные ассоциации со всего мира.
  • 1916 год: «Летнее» время было введено в Великобритании как нововведение.
  • 1918 год: В Киеве был создан Украинский национально-государственный союз из представителей различных политических сил.
  • 1918 год: Всеукраинский совет профсоюзов был основан как представительный орган работников.
  • 1928 год: Уолт Дисней зарегистрировал права на использование образа Микки Мауса.
  • 1991 год: Президент Эфиопии Менгисту Хайле Мариам ушел в отставку и покинул страну.
  • 1992 год: Референдум о независимости Крыма был отменен Крымским парламентом.
  • 2000 год: Швейцарцы на референдуме поддержали идею расширения сотрудничества с Европейским Союзом.
  • 2006 год: Черногория высказалась за независимость от Сербии на национальном референдуме.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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