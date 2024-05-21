День динозавра, чаю та космосу: що ще святкують 21 травня

Що святкують в Україні та світі 21 травня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 21 травня
День динозавра
Цей день відзначається як можливість дізнатися більше про динозаврів та їхнє вимирання. Він спонукає до вивчення палеонтології та розуміння історичного розвитку життя на Землі. Це також час для освітніх заходів, що підвищують обізнаність про важливість збереження викопних ресурсів.
Міжнародний день чаю
Відзначення цього дня підкреслює глобальне значення чаю в культурах світу. Він пропагує стале виробництво та споживання чаю, а також вшановує працю чайних плантаторів. Це час для насолоди різноманітністю смаків та традицій, пов’язаних з чаєм.
Всесвітній день медитації
Цей день присвячений практиці медитації як засобу досягнення внутрішнього спокою та гармонії. Він заохочує людей у всьому світі відкривати для себе переваги медитативних практик. Це також час для спільних медитацій та обміну досвідом.
День музи і натхнення
Цей день віддає шану музиці як джерелу натхнення та творчості. Він закликає людей відкривати нові музичні жанри та висловлювати себе через музику. Це також можливість для музикантів ділитися своїм мистецтвом та надихати інших.
Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку
Цей день підкреслює важливість культурного різноманіття для досягнення миру та сталого розвитку. Він сприяє взаєморозумінню та повазі між різними культурами. Це також нагода для обговорення шляхів забезпечення культурної інклюзивності.
Міжнародний день Космосу
Цей день відзначає досягнення в космічній галузі та її вплив на наше повсякденне життя. Він заохочує освітні ініціативи, що розширюють знання про космос та його дослідження. Це також час для вшанування космонавтів та вчених, які працюють над розширенням кордонів нашого розуміння Всесвіту.
Іменини 21 травня
21 травня іменини святкують: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.
Хто з відомих людей народився 21 травня
У цей день народилися:
- 1929 рік: Еммануїл Мисько, митець скульптурного мистецтва з України, розпочав свій творчий шлях.
- 1952 рік: Леся Степовичка, відома українська літераторка, зайняла своє місце у світі поезії та прози.
- 1969 рік: Георгій Гонгадзе, який став відомим як активний учасник журналістської спільноти України, розпочав свою діяльність.
Пам’ятні дати 21 травня
- 1502 рік: Жуан да Нова, на службі португальської корони, виявив острів у Південній Атлантиці, який назвали Святою Єленою.
- 1503 рік: Відкриття Кайманових Островів стало заслугою мореплавця Христофора Колумба.
- 1809 рік: Наполеон Бонапарт зіткнувся зі своєю першою поразкою в битві під Асперном, зазнавши невдачі перед австрійськими силами.
- 1831 рік: У Харкові вийшов друком «Український альманах», перший такого роду видання в країні.
- 1840 рік: Оголошення Нової Зеландії колонією Великої Британії.
- 1892 рік: Міланська опера вперше представила публіці «Паяців» Руджеро Леонкавалло.
- 1904 рік: Заснування ФІФА в Парижі, що об’єднала футбольні асоціації з усього світу.
- 1916 рік: «Літній» час був впроваджений у Великій Британії як нововведення.
- 1918 рік: У Києві було створено Український національно-державний союз з представників різних політичних сил.
- 1918 рік: Всеукраїнська рада профспілок була заснована як представницький орган працівників.
- 1928 рік: Волт Дисней зареєстрував права на використання образу Міккі Мауса.
- 1991 рік: Президент Ефіопії Менгісту Хайле Маріам пішов у відставку та залишив країну.
- 1992 рік: Референдум про незалежність Криму був скасований Кримським парламентом.
- 2000 рік: Швейцарці на референдумі підтримали ідею розширення співпраці з Європейським Союзом.
- 2006 рік: Чорногорія висловилася за незалежність від Сербії на національному референдумі.