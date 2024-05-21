День динозавра, чаю та космосу: що ще святкують 21 травня

Свята та події 21 травня

День динозавра

Цей день відзначається як можливість дізнатися більше про динозаврів та їхнє вимирання. Він спонукає до вивчення палеонтології та розуміння історичного розвитку життя на Землі. Це також час для освітніх заходів, що підвищують обізнаність про важливість збереження викопних ресурсів.

Міжнародний день чаю

Відзначення цього дня підкреслює глобальне значення чаю в культурах світу. Він пропагує стале виробництво та споживання чаю, а також вшановує працю чайних плантаторів. Це час для насолоди різноманітністю смаків та традицій, пов’язаних з чаєм.

Всесвітній день медитації

Цей день присвячений практиці медитації як засобу досягнення внутрішнього спокою та гармонії. Він заохочує людей у всьому світі відкривати для себе переваги медитативних практик. Це також час для спільних медитацій та обміну досвідом.

День музи і натхнення

Цей день віддає шану музиці як джерелу натхнення та творчості. Він закликає людей відкривати нові музичні жанри та висловлювати себе через музику. Це також можливість для музикантів ділитися своїм мистецтвом та надихати інших.

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Цей день підкреслює важливість культурного різноманіття для досягнення миру та сталого розвитку. Він сприяє взаєморозумінню та повазі між різними культурами. Це також нагода для обговорення шляхів забезпечення культурної інклюзивності.

Міжнародний день Космосу

Цей день відзначає досягнення в космічній галузі та її вплив на наше повсякденне життя. Він заохочує освітні ініціативи, що розширюють знання про космос та його дослідження. Це також час для вшанування космонавтів та вчених, які працюють над розширенням кордонів нашого розуміння Всесвіту.

Іменини 21 травня

21 травня іменини святкують: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.

Хто з відомих людей народився 21 травня

У цей день народилися:

1929 рік: Еммануїл Мисько, митець скульптурного мистецтва з України, розпочав свій творчий шлях.

1952 рік: Леся Степовичка, відома українська літераторка, зайняла своє місце у світі поезії та прози.

1969 рік: Георгій Гонгадзе, який став відомим як активний учасник журналістської спільноти України, розпочав свою діяльність.

Пам’ятні дати 21 травня