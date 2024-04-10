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День братьев и сестер и праздник ягуара: чем известен день 10 апреля

День братьев и сестер и праздник ягуара: чем известен день 10 апреля

Сегодняшний день, 10 апреля, богат праздниками, а также вошел в историю благодаря значимым и важным событиям. Рассказываем о наиболее интересных.

Праздники 10 апреля

Международный день братьев и сестер

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер. Это относительно молодой праздник, который с каждым годом становится все более популярным.

Считается, что конфликты между братьями и сестрами часто возникают на фоне ревности к родителям. Каждый ребенок боится, что окажется менее умным или талантливым, чем его брат или сестра. Психологи довольно долго не уделяли внимания взаимосвязи братьев и сестер, только в XIX веке начались исследования этих родственных отношений.

Международный день шпильки

Именно 10 апреля свой день рождения празднует английская шпилька, которую создал инженер Уолтер Гант из Америки в 1849 году. Эта конструкция считается безопасной, потому что защищает человека от внезапного укола.

Всемирный день гомеопатии

А еще сегодня Всемирный день гомеопатии. Первые гомеопатические принципы были разработаны врачом из Германии Самюэлем Ганеманом в 1796 году. Гомеопатия считается альтернативной медициной, сущность которой заключается в лечении заболеваний методами, вызывающими эти заболевания у здорового человека.

Всемирный день ягуара

Этот важный природоохранный и экологический праздник посвящен величественной дикой кошке. Главная его цель состоит в распространении информации об этих животных и проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются из-за деятельности человека.

Памятные события 10 апреля

  • 1525 год – начало существования светского Герцогства Пруссия;
  • 1633 год – в Англии начинают продавать бананы;
  • 1814 год – немецкий переводчик произведений Данте и юрист Карл Витте получает степень доктора философии в возрасте 13 лет;
  • 1815 год – катастрофическое извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Голландской Ост-Индии вызвало эффект вулканической зимы в северном полушарии и привело к «году без лета»;
  • 1833 год – впервые начинают производство спичек;
  • 1841 год – в Канаде основывают город Галифакс;
  • 1849 год – американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;
  • 1861 год – основывают Массачусетский технологический институт;
  • 1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр «Руська бесіда»;
  • 1912 год – лайнер «Титаник» отправляется в свой первый и последний рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк;
  • 1925 год – впервые опубликован роман Скотта Фицжеральда «Великий Гетсби»;
  • 1938 год – в оккупированной Австрии под контролем нацистов происходит плебисцит, на котором 99,7% голосует за аншлюс с Третьим Рейхом;
  • 1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации в ходе Одесской операции;
  • 1972 год – подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;
  • 1992 год – в Запорожье открывают первый фестиваль искусств «Казацкому роду нет перевода»;
  • 1993 год – дебютный и одноименный альбом группы Suede дебютирует на вершине британского чарта;
  • 2019 год – впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).

Кто родился в этот день

  • 1838 – Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора;
  • 1847 – Джозеф Пулитцер, американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии;
  • 1863 – Поль-Луи-Туссен Эру, французский инженер-химик, изобрел способы электролиза алюминия и электрической выплавки стали;
  • 1936 – украинский режиссер Юрий Черный;
  • 1937 – врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины Николай Касьян;
  • 1938 – украинский режиссер и актер Борис Савченко.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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