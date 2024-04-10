День братьев и сестер и праздник ягуара: чем известен день 10 апреля

Праздники 10 апреля

Международный день братьев и сестер

10 апреля в Украине и мире празднуют Международный день братьев и сестер. Это относительно молодой праздник, который с каждым годом становится все более популярным.

Считается, что конфликты между братьями и сестрами часто возникают на фоне ревности к родителям. Каждый ребенок боится, что окажется менее умным или талантливым, чем его брат или сестра. Психологи довольно долго не уделяли внимания взаимосвязи братьев и сестер, только в XIX веке начались исследования этих родственных отношений.

Международный день шпильки

Именно 10 апреля свой день рождения празднует английская шпилька, которую создал инженер Уолтер Гант из Америки в 1849 году. Эта конструкция считается безопасной, потому что защищает человека от внезапного укола.

Всемирный день гомеопатии

А еще сегодня Всемирный день гомеопатии. Первые гомеопатические принципы были разработаны врачом из Германии Самюэлем Ганеманом в 1796 году. Гомеопатия считается альтернативной медициной, сущность которой заключается в лечении заболеваний методами, вызывающими эти заболевания у здорового человека.

Всемирный день ягуара

Этот важный природоохранный и экологический праздник посвящен величественной дикой кошке. Главная его цель состоит в распространении информации об этих животных и проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются из-за деятельности человека.

Памятные события 10 апреля

1525 год – начало существования светского Герцогства Пруссия;

1633 год – в Англии начинают продавать бананы;

1814 год – немецкий переводчик произведений Данте и юрист Карл Витте получает степень доктора философии в возрасте 13 лет;

1815 год – катастрофическое извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Голландской Ост-Индии вызвало эффект вулканической зимы в северном полушарии и привело к «году без лета»;

1833 год – впервые начинают производство спичек;

1841 год – в Канаде основывают город Галифакс;

1849 год – американец Уолтер Хант получает патент на безопасную шпильку;

1861 год – основывают Массачусетский технологический институт;

1864 – во Львове начал работу профессиональный украинский театр «Руська бесіда»;

1912 год – лайнер «Титаник» отправляется в свой первый и последний рейс из порта Саутгемптон в Нью-Йорк;

1925 год – впервые опубликован роман Скотта Фицжеральда «Великий Гетсби»;

1938 год – в оккупированной Австрии под контролем нацистов происходит плебисцит, на котором 99,7% голосует за аншлюс с Третьим Рейхом;

1944 – освобождение Одессы от фашистской оккупации в ходе Одесской операции;

1972 год – подписывают Конвенцию о запрещении биологического оружия;

1992 год – в Запорожье открывают первый фестиваль искусств «Казацкому роду нет перевода»;

1993 год – дебютный и одноименный альбом группы Suede дебютирует на вершине британского чарта;

2019 год – впервые в истории ученые делают фото сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87).

Кто родился в этот день