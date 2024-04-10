День братів та сестер та свято ягуару: чим відомий день 10 квітня

Свята 10 квітня

Міжнародний день братів та сестер

10 квітня в Україні та світі святкують Міжнародний день братів та сестер. Це відносно молоде свято, яке з кожним роком стає дедалі популярнішим.

Вважається, що конфлікти між братами та сестрами часто виникають на тлі ревнощів до батьків. Кожна дитина боїться, що виявиться менш розумною чи талановитою, ніж її брат чи сестра. Психологи досить довго не приділяли уваги взаємозв’язку братів і сестер, лише у ХІХ столітті почалися дослідження цих родинних відносин.

Міжнародний день шпильки

Саме 10 квітня свій день народження святкує англійська шпилька, яку створив інженер Уолтер Гант із Америки у 1849 році. Ця конструкція вважається безпечною, тому що захищає людину від раптового уколу.

Всесвітній день гомеопатії

А ще сьогодні Всесвітній день гомеопатії. Перші гомеопатичні принципи були розроблені лікарем із Німеччини Самюелем Ганеманом у 1796 році. Гомеопатія вважається альтернативною медициною, сутність якої полягає в лікуванні захворювань методами, що викликають ці захворювання у здорової людини.

Всесвітній день ягуару

Це важливе природоохоронне та екологічне свято присвячене величній дикій кішці. Головна його мета полягає у поширенні інформації про цих тварин та проблеми, з якими вони щодня стикаються через діяльність людини.

Пам’ятні події 10 квітня

1525 рік – початок існування світського Герцогства Пруссія;

1633 – в Англії вперше починають продавати банани;

1814 рік – німецький перекладач творів Данте та юрист Карл Вітте отримує ступінь доктора філософії у віці 13 років;

1815 рік – катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими у північній півкулі та призвело до «року без літа»;

1833 рік – вперше починають виробництво сірників;

1841 рік – у Канаді засновують місто Галіфакс;

1849 – американець Уолтер Хант отримує патент на безпечну шпильку;

1861 рік – засновують Массачусетський технологічний інститут;

1864 – у Львові розпочав роботу професійний український театр «Руська бесіда»;

1912 рік – лайнер «Титанік» відправляється у свій перший та останній рейс із порту Саутгемптон до Нью-Йорка;

1925 рік – вперше опубліковано роман Скотта Фіцжеральда «Великий Гетсбі»;

1938 рік – в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувається плебісцит, на якому 99,7% голосує за аншлюс із Третім Рейхом;

1944 – звільнення Одеси від фашистської окупації під час Одеської операції;

1972 рік – підписують Конвенцію про заборону біологічної зброї;

1992 рік – у Запоріжжі відкривають перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду немає перекладу»;

1993 рік – дебютний та однойменний альбом гурту Suede дебютує на вершині британського чарту;

2019 рік – вперше в історії вчені роблять фото надмасивної чорної дірки у центрі галактики Messier 87 (M87).

Хто народився цього дня