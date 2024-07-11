День святой княгини Ольги: не хвастайтесь своими достижениями

Кем была равноапостольная княгиня Ольга

Святая равноапостольная княгиня Ольга — выдающаяся фигура в истории Киевской Руси. Ее крещение стало важным условием для христианизации Киевской Руси. Она стала первой женщиной-владычицей государства, что повлияло на авторитет Украины в глазах Византии и Западной Европы.

По мнению историков, Ольга родилась в псковском селении Выбутовская весь, предположительно в 894 году, но точная дата рождения Ольги неизвестна. Ее имя при рождении – Хельга, что в переводе с языка варягов означает «священная».

С киевским князем Игорем Ольга познакомилась у себя на родине: князь окликнул девушку на лодке, чтобы она помогла ему перебраться на другой берег реки. Ольга переправила Игоря, и в скором времени к ней приехали гонцы от князя – просить руки. Ольге было всего 12 лет, когда она вышла замуж за Игоря. Со временем у них родился сын Святослав.

Брак Ольги и Игоря был недолгим, так как князь погиб от рук древлян. После смерти мужа Ольга взяла опеку над малолетним сыном Святославом и стала регентшей, управляя Русью до его совершеннолетия. Она устанавливала государственный авторитет Киева, пошатнувшийся после бунта племени древлян, использовав для обеспечения мира и порядка жестокие методы, что было характерно для того времени.

Управляя княжеством, Ольга проявила себя как жесткий и хитрый политик. Поскольку могила ее мужа находилась у древлян, княгиня решила проведать ее – вместе с войском. Тогда истребили 5 тысяч древлян. Спустя время, в 946 году, Ольга отправила еще один поход на древлян и разбила их. Когда же ее войско не сумело взять город Искоростень, то решила просто сжечь его – приказала к лапам птиц привязать зажженную паклю с серой и выпустить их.

Великая княгиня вошла в историю как проповедница христианства – в Константинополе она приняла святое крещение с именем Елена. Из города на родину она привезла православные иконы и книги, начала строительство храмов. Как правитель, Ольга установила границы Киевской Руси и ввела налогообожение.

После смерти княгини ее мощи внук, князь Владимир, поместил в первом каменном храме – Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киеве. Почитать как святую Ольгу начали в 970-х годах, а в 1547 году причислили к лику святых.

К святой Ольге обращаются с молитвами матери военных, сироты и, те, кто потерял своих любимых. Святая помогает обездоленным, ей молятся о богатом урожае, а девушки – об удачном замужестве.

Церковный праздник 11 июля по старому стилю

11 июля по старому календарному стилю – день памяти чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица». Также сегодня по старому стилю заканчивается Петров пост.

У кого именины 11 июля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

По старому стилю именины у Германа, Ивана, Павла, Сергея.

Талисманом человека, рожденного 11 июля, является опал. С давних времен человек наделил этот камень необычайными магическими свойствами. Считается, что опал является покровителем нематериальных благ.

11 июля: приметы и запреты дня

В народном календаре 11 июля – праздник Ольга Страдница. В это время по народным обычаям принято много трудиться – на приусадебных участках собирают первый урожай овощей и фруктов и делают из них заготовки на зиму, в поле проходит жатва и заготовка сена, в лесу собирают ягоды и грибы.

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

утром роса на огороде – урожай помидоров будет неважный;

гром слышен – можно идти на рыбалку;

день выдался солнечный – будет хороший урожай зерновых;

много мошек – к урожаю грибов осенью;

листья опадают с деревьев – к ранней осени.

Что нельзя делать 11 июля

Народные приметы дня запрещают ругаться с близкими, заниматься стиркой, уборкой, шитьем и т.д.

В то же время нельзя бездельничать – можно и нужно работать на огороде, идти в лес за ягодами и грибами.

Не советуют в этот день давать в долг что-либо – деньги, хлеб, соль и т.д., иначе вместе с ними из дома уйдет финансовое благополучие.

Запрещено много есть, переедать.

Также запрещено хвастаться успехами и достижениями – считается, что княгиня Ольга не любила хвастливых людей, хвастунов поджидают неудачи.

Что можно делать 11 июля