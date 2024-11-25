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День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: праздники и события 25 ноября

День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: праздники и события 25 ноября

Сегодня, 25 ноября 2024 года, в мире и Украине отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Также Одесская Жизнь рассказывает о известных людях, родившихся в этот день, и исторические события, связанные с этой датой.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Этот день отмечается ежегодно 25 ноября во всем мире. Инициатива введения этой даты принадлежит Генассамблее ООН, которая в 1999 году приняла соответствующее решение для привлечения глобального внимания к нарушению прав женщин. Символической основой для выбора даты стала трагическая гибель трех сестер Мирабаль – Патрии, Минервы и Марии-Тересы. Эти храбрые женщины, активные борцы за свободу Доминиканской Республики, были казнены по распоряжению диктатора Рафаэля Трухильо 25 ноября 1960 года, став вечным символом сопротивления тирании и насилию.

Эта дата запускает масштабную информационную кампанию «16 дней активизма против гендерного насилия», которая завершается 10 декабря – в Международный день прав человека. Кампания сосредоточена на трёх ключевых задачах:

  • Расширение общественного понимания проблематики насилия.
  • Побуждение властных структур, общественных объединений и населения к решительным действиям.
  • Организация всесторонней поддержки и защиты пострадавших.

По всей планете организовываются массовые мероприятия, научные встречи и просветительские инициативы. Оранжевое освещение знаковых сооружений и памятников стало традиционным символом этого дня, воплощая стремление к будущему без насилия. Присоединение к отмечанию этой даты даёт возможность каждому продемонстрировать своё неприятие насилия и внести вклад в построение безопасного общества для всех.

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Исторические события 25 ноября

25 ноября произошли такие исторические события:

  • 1120 — катастрофа «Белого корабля» возле нормандского побережья унесла жизни многочисленных представителей знати, включая наследника английского престола Вильгельма Аделина.
  • 1487 — церемония коронации Елизаветы Йоркской.
  • 1667 — разрушительное землетрясение в Шемахи (Азербайджан) привело к гибели 80 тысяч человек.
  • 1783 — завершение вывода британских войск из Нью-Йорка после американской войны за независимость.
  • 1795 — отречение Станислава Августа Понятовского, последнего монарха Речи Посполитой, что ознаменовало завершение третьего раздела государства.
  • 1867 — регистрация патента на динамит шведским изобретателем Альфредом Нобелем.
  • 1936 — подписание немецко-японского Антикоминтерновского пакта.
  • 1940 — дебют анимационного персонажа дятла Вуди Вудпекера в мультфильме Уолтера Ланца.
  • 1985 — трагическая гибель 23 человек в результате сбития транспортного Ан-12БП в Анголе.
  • 1992 — введение приватизационных имущественных сертификатов в Украине решением Кабмина.
  • 2003 — принятие Верховной Радой закона о снижении минимальной зарплаты с 237 до 205 грн по инициативе правительства В. Януковича.
  • 2018 — военная агрессия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе, включая таран буксира «Яны Капу» и обстрел катеров.

Кто из известных людей родился 25 ноября

Родились 25 ноября:

  • 1562 — Лопе де Вега, выдающийся драматург Испании.
  • 1666 — Джузеппе Гварнери, мастер скрипичного искусства из Италии.
  • 1810 — Николай Пирогов, выдающийся хирург и педагог, основатель военной хирургии.
  • 1838 — Иван Нечуй-Левицкий, классик украинской литературы.
  • 1844 — Карл Бенц, немецкий инженер-новатор в автомобилестроении.
  • 1915 — Аугусто Пиночет, военный диктатор Чили.
  • 1924 — Пол Дезмонд, американский саксофонист-виртуоз.
  • 1926 — Пол Андерсон, мастер научной фантастики.
  • 1931 — Нэт Эдерли, корнетист джазового направления.
  • 1951 — Леонид Черновецкий, киевский городской голова 2006-2012 годов.
  • 1951 — Артуро Перес-Реверте, писатель из Испании.
  • 1976 — Елена Витриченко, многократная чемпионка по художественной гимнастике.
  • 1981 — Хаби Алонсо, звезда испанского футбола.

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