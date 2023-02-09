В Одессе открыли кабинет медпомощи женщинам, пережившим насилие (видео, фото)

В одесском роддоме №7 открыли гинекологический кабинет для оказания комплексной медицинской помощи женщинам в условиях военного времени. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Услуги предоставляются на безвозмездной основе женщинам и девушкам, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе из числа переселенцев и пострадавшим от насилия.

На этой неделе в кабинет уже обратилось около 60 женщин.

Кабинет состоит из комнаты для консультирования и смотрового зала, специально оборудованного и для женщин с ограниченной мобильностью. Он также снабжен портативным УЗИ-аппаратом и другим медицинским оборудованием. При необходимости пациенткам бесплатно предоставляются медикаменты и изделия медицинского назначения. Персонал прошел обучение по работе с женщинами, пострадавшими от насилия.

По словам заммэра Одессы Светланы Бедреги, с начала войны Одесса уже приняла около 63 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых подавляющее большинство составляют женщины.

Фото и видео Одесского горсовета