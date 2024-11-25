День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок: свята та події 25 листопада

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Цей день відзначається щороку 25 листопада у світовому масштабі. Ініціатива запровадження цієї дати належить Генасамблеї ООН, яка 1999 року ухвалила відповідне рішення для привернення глобальної уваги до порушення прав жіноцтва. Символічною основою для вибору дати стала трагічна загибель трьох сестер Мірабаль – Патрії, Мінерви та Марії-Тереси. Ці хоробрі жінки, активні борчині за свободу Домініканської Республіки, були страчені за розпорядженням диктатора Рафаеля Трухільйо 25 листопада 1960 року, перетворившись на вічний символ спротиву тиранії та насильству.

Ця дата започатковує масштабну інформаційну кампанію “16 днів активізму проти гендерного насильства”, що завершується 10 грудня – у Міжнародний день прав людини. Кампанія зосереджена на трьох ключових завданнях:

Розширення громадського розуміння проблематики насильства.

Спонукання владних структур, громадських об’єднань та населення до рішучих дій.

Організація всебічної підтримки та захисту постраждалих.

По всій планеті організовуються масові заходи, наукові зустрічі та просвітницькі ініціативи. Помаранчеве освітлення визначних споруд та монументів стало традиційним символом цього дня, втілюючи прагнення до майбутнього без насильства. Долучення до відзначення цієї дати дає змогу кожному продемонструвати своє неприйняття насильства та зробити внесок у розбудову безпечного суспільства для всіх.

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Історичні події 25 листопада

25 листопада сталися такі історичні події:

1120 — катастрофа “Білого корабля” поблизу нормандського узбережжя забрала життя численних представників знаті, включно з престолонаслідником Англії Вільгельмом Аделіном.

1487 — церемонія коронування Єлизавети Йоркської.

1667 — руйнівний землетрус у Шемахи (Азербайджан) призвів до загибелі 80 тисяч осіб.

1783 — завершення виведення британських військ з Нью-Йорка після американської війни за незалежність.

1795 — abdication Станіслава Августа Понятовського, останнього монарха Речі Посполитої, що ознаменувало завершення третього поділу держави.

1867 — реєстрація патенту на динаміт шведським винахідником Альфредом Нобелем.

1936 — підписання німецько-японського Антикомінтернівського пакту.

1940 — дебют анімаційного персонажа дятла Вуді Вудпекера у мультфільмі Волтера Ланца.

1985 — трагічна загибель 23 осіб внаслідок збиття транспортного Ан-12БП в Анголі.

1992 — впровадження приватизаційних майнових сертифікатів в Україні рішенням Кабміну.

2003 — ухвалення Верховною Радою закону про зниження мінімальної зарплати з 237 до 205 грн за ініціативи уряду В. Януковича.

2018 — військова агресія РФ проти українських кораблів у Керченській протоці, включно з тараном буксира “Яни Капу” та обстрілом катерів.

Хто з відомих людей народився 25 листопада

Народилися 25 листопада:

1562 — Лопе де Вега, видатний драматург Іспанії.

1666 — Джузеппе Гварнері, майстер скрипкового мистецтва з Італії.

1810 — Микола Пирогов, визначний хірург та педагог, засновник військової хірургії.

1838 — Іван Нечуй-Левицький, класик української літератури.

1844 — Карл Бенц, німецький інженер-новатор у автомобілебудуванні.

1915 — Аугусто Піночет, військовий диктатор Чилі.

1924 — Пол Дезмонд, американський саксофоніст-віртуоз.

1926 — Пол Андерсон, майстер наукової фантастики.

1931 — Нет Еддерлі, корнетист джазового напрямку.

1951 — Леонід Черновецький, київський міський голова 2006-2012 років.

1951 — Артуро Перес-Реверте, письменник з Іспанії.

1976 — Олена Вітриченко, багаторазова чемпіонка з художньої гімнастики.

1981 — Хабі Алонсо, зірка іспанського футболу.

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