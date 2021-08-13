День ангела 13 августа: у каких имен?

Сегодня, 13 августа, день ангела отмечают Антоны, Василии, Вениамины и Арсении.

Имя Антон, вероятно, произошло от древнеримского родового имени Антоний, которое означает «вступающий в бой» и «противостоящий».

Имя Василий происходит от древнегреческого слова «басилейос», что означает «царский, царственный». Аналоги этого имени встречаются во многих западно- и восточноевропейских языках. Например, во Франции — Базиль, в Англии — Бэзил.

Вениамин — имя библейского происхождения. В оригинале оно звучит как Беньямин и переводится «сын моей правой руки» или «счастливый сын».

Арсений — красивое мужское имя, с древнегреческого языка переводится как «мужественный».