Справа Стерненка про вбивство закрита: подробиці

Про це сьогодні повідомив сам Сергій Стерненко у соцмережах.

Мені самому в це не віриться, але відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси. Сторона звинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було наміру навмисне вбивство. І не могло бути, тому що я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі, – наголосив він.

Сергій Стерненко висловив подяку своїм захисникам у суді: Віталію Коломійцю, Миколі Орєховському, Вадиму Оксюті, Андрію Писаренко та юридичній компанії Міллер в особі Масі Найєма та Іллі Воробйова.

Активіст упевнений, що замовника нападів на нього покарають.

Додамо, що під час війни Сергій Стерненко займається волонтерською діяльністю, відкриває збори на закупівлю FPV дронів для українських захисників на фронті.

У чому звинуватили Стерненка

24 травня 2018 року між Стерненком, Іваном Кузнєцовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста. Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників – Івану Кузнєцову. Незабаром помер від отриманих ран.

Потерпілі та звинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство. За словами Сергія Стерненка, він захищав від нападників себе та свою дівчину.

Раніше Приморський суд Одеси виніс вирок Сергію Стерненку та Руслану Демчуку. Суд визнав їх винними у скоєнні злочинів за статтею 187 Кримінального кодексу (розбій) та статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю).