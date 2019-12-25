Дело о массовом отравлении в лагере под Одессой: прокуратура подала в суд на директора и повара

В Одессе завершилось расследование отравления воспитанников оздоровительного детского лагеря в курортном поселке Сергеевка.

Напомним, инцидент произошел в июле.

Съев приготовленной местными поварами пищи, отравилось 56 детей. Изначально плохо стало 46 малышам, позже пострадавших стало больше. У них диагностировали острый гастроэнтероколит.

В итоге в суд подали на директора оздоровительного учреждения, а также на его шеф-повара.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, где и составили обвинительный акт служителям Фемиды.

Руководителя и повара подозревают в нарушении санитарных норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Как выяснили в прокуратуре, в лагере не соблюдали санитарные правила на кухне, а также с нарушениями готовили пищу.

Фото: tengrinews.kz

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!