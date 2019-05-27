«Дело «Краяна»: скандальное имущество завода вдруг подешевело в два раза

Специализированная антикоррупционная прокуратура пересмотрела выдвигаемые мэру и городским чиновникам Одессы обвинения и утвердила новые, в которых их подозревают в присвоении не 185, а 92,6 млн. грн. при покупке «Новой мэрии».

Как сообщили в САП, руководитель специализированной прокуратуры Назар Холодницкий после тщательного изучения доказательств, представленных в Малиновском райсуде, согласовал измененные обвинения.

В прокуратуре уточняют, что суть обвинения в уголовном производстве по обвинению городского головы и других лиц в завладения средствами городского бюджета в особо крупных размерах не изменилась.

Пересмотрена только сумма средств, в присвоении которых обвиняют подозреваемых. Теперь она составляет 92 млн. 659 тыс. грн., тогда как раньше речь шла о 185 миллионах.

Причину пересмотра прокуроры обещают пояснить при оглашении в суде нового обвинительного акта.

Новое судебное заседание по делу назначено на 31 мая.

Напомним, что на январском заседании суда была представлена альтернативная экспертиза стоимости купленных помещений, проведенная Киевским научным институтом. Согласно этой экспертизе, помещения на момент покупки стоили 92 миллионов гривен без НДС и чуть более 110 с НДС, вместо 185 миллионов, за которые здание купили.

Ранее НАБУ опубликовало схему завладения деньгами Одесского городского совета при покупке зданий «Краяна».