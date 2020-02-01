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Новости Одессы и Одесской области

Дело одесского завода “Краян”: Дубовому назначили залог в 15,8 млн грн

Дело одесского завода “Краян”: Дубовому назначили залог в 15,8 млн грн

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде денежного залога на сумму 15,8 млн грн для Александра Дубового – подозреваемого в деле завода “Краян”. 

В пресс-служба ВАКС сообщили, что суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и назначил подозреваемому – бывшему народному депутату, залог в сумме 15,8 миллионов гривен.

При этом прокуроры САП подавали ходатайство о назначении подсудимому залога размером в 30 миллионов гривен.

Александра Дубового подозревают в растрате имущества – ч.5 ст. 191 УК Украины, и отмывании денег, полученных преступным путем – ч.3 ст. 209 УК Украины.

По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 млн грн из бюджета Одессы.

Кроме этого, ВАКС также рассмотрел и отклонил ходатайство о назначении другому подозреваемому Олегу Бабенко 20 миллионов гривен залога – предоставленные материалы о его причастности суд отправил на доработку.

Напомним,  чиновников городского совета, в том числе мэра Геннадия Труханова, подозревают  в том, что они вступили в сговор с частной компанией, чтобы завладеть бюджетными средствами. Речь идет о 92 миллионах гривен, которые городской совет заплатил за здание бывшего завода «Краян» на улице Косовской.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы суд вынес оправдательный приговор по этому делу. На это решение была подана апелляция и теперь дело рассматривает ВАКС.

Фото: Википедия

 

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