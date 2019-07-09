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Новости Одессы и Одесской области

Почему «дело Краяна» – это процесс давления на мэра Одессы (мнение)

Почему «дело Краяна» – это процесс давления на мэра Одессы (мнение)

Политолог, бывший советник премьер-министра Украины и поэт Владимир Цыбульк считает, на примере событий в Одессе, что правоохранительная система начинает работать по новому, в европейском ключе.

На примере сегодняшнего оправдательного приговора Малиновского районного суда Одессы по “делу Краяна” политолог Владимир Цыбулько считает, что украинская правоохранительно-репрессивная система начинает менять свой стиль работы, склоняясь к европейским стандартам. Цыбулько считает данный процесс инструментом давления на мэра Одессы: “Дует ветер перемен как когда-то пели Scorpions. Очевидно, что с избранием нового президента, правоохранительная репрессивная метла начнет мести по-новому и даже, возможно,по-европейски. Знаковым делом является “дело Краяна”, с помощью которого оказывалось давление на Геннадия Труханова, мэра Одессы.

По мнению политолога, вполне рабочий процесс приобретения здания под центр административных услуг, призванный упростить общение одесситов с чиновниками, стал предметом давления со стороны подконтрольных бывшему грузинскому президенту и бывшему руководителю Одесской обладминистрации Саакашвили органов: “В чем суть спора? Труханов одним из первых в Украине, решил создать единый Центр административных услуг, чтобы упростить процедуру общения обычных граждан с чиновниками. Для этого потребовалось отдельное здание, которое вмещало бы в себя все городские службы и такое здание было найдено и выкуплено городской властью. И тут началось.. в лучших Михо-традициях: аресты и гонения. НАБУ стало политическим орудием в руках грузинских реформаторов, которые сломав зубы об Одессу, не смогли простить Труханову свое отступление и падение рейтинга.

Даже сейчас, во время активной фазы предвыборной кампании в Верховную Раду, главной деятельностью лидера рвущейся в парламент партии является не участие в выборах, а борьба с мэром Одессы: “Даже сейчас, главным героем Михо-гастролей остается одесский мэр. А платит за это самый скандальный застройщик Украины – хозяин “Кадорр груп” господин Аднан Киван.”

Далее Владимир Цыбулько делает вывод о том, что именно Труханов стал главным провалом деятельности Кивана и Саакашвили: “Так вот, Труханов оказался его главным инвестиционным провалом. Если по всем прикидкам “Карфаген должен был быть разрушен”, то все получилось с точностью до наоборот. Невиновность мэра – раз. Падение рейтинга Саакашвили – два. Последнее, кстати, во многом связано именно с этим делом, которое изначально было шито белыми нитками. И воспринято жителями Южной Пальмиры как заказухой в отношении в общем-то популярного среди населения мэра.  Такой он, “грузинский бунт” – бессмысленный и беспощадный.”

Источник: Одесский курьер

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