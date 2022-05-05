Новости Одессы и Одесской области

Дефицит топлива в Одесской области: в военной администрации знают, как решить проблему (видео)

Дефицит топлива в Одесской области: в военной администрации знают, как решить проблему (видео)

Одесская областная военная администрация работает над созданием новых логистических цепочек для поставок топлива.

Об этом заявил глава ОВА Максим Марченко в вечернем видеообращении к жителям области в соцсетях.

По словам Марченко, российские агрессоры стремятся уничтожить всю нашу инфраструктуру, в частности, нанося ракетные удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам. От этого пострадала и Одесская область.

«Сейчас имеется дефицит горючего во всех областях. Но мы уже выстраиваем новые логистические пути в условиях боевых действий для того, чтобы покрыть этот дефицит. У нас уже есть решения, и мы реализуем их настолько быстро, насколько это возможно»,

– говорит глава военной администрации Одесской области.

Также Марченко отметил, что сегодняшний день прошел в Одессе и области спокойно – вражеских обстрелов не было.

Читайте также: Проверить наличие топлива на заправках Одессы теперь можно на онлайн-карте

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить