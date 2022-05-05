Дефицит топлива в Одесской области: в военной администрации знают, как решить проблему (видео)

Об этом заявил глава ОВА Максим Марченко в вечернем видеообращении к жителям области в соцсетях.

По словам Марченко, российские агрессоры стремятся уничтожить всю нашу инфраструктуру, в частности, нанося ракетные удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам. От этого пострадала и Одесская область.

«Сейчас имеется дефицит горючего во всех областях. Но мы уже выстраиваем новые логистические пути в условиях боевых действий для того, чтобы покрыть этот дефицит. У нас уже есть решения, и мы реализуем их настолько быстро, насколько это возможно»,

– говорит глава военной администрации Одесской области.

Также Марченко отметил, что сегодняшний день прошел в Одессе и области спокойно – вражеских обстрелов не было.