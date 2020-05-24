Децентрализация в Болградском районе: как отреагировали громады на протест парламента Болгарии?

Ведомство назвало неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины и призвало болгарских парламентариев «действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией». А головы громад Болградского района сделали публичное заявление в прямом эфире Украинского кризисного медиацентра.

– Мы ожидали 20 мая утверждения Кабмином перспективного плана территориальных громад Одесской области. Но он был снят с рассмотрения. А непонятное обращение болгарского парламента вызвало у нас тревогу, – рассказал лидер общественной организации «Центр развития Бессарабии» Виктор Куртев. – Предложенный план был утвержден и согласован на всех уровнях. Беспокойство Болгарии вообще нонсенс, потому что все 5 предложенных в перспективном плане громад – болгарские, с болгарским языком общения.

– Реформа децентрализации состоит из 2 частей: финансовой и административно-территориальной. Финансовую децентрализацию восприняли с радостью все сельсоветы, потому что стали приходить деньги. А когда коснулось административно-территориального устройства, начали говорить: мы самодостаточные. К большому сожалению, некоторые политические силы это поддерживали, – отметил глава села Василевка Петр Бойчев. – Потому создавать ОТГ было очень тяжело. Были различные оскорбления в наш адрес: мы разрушим села, опустеют школы, сельсоветы. Нас везде принимали, как агрессоров, оккупантов. Все же после долгих обсуждений мы пришли к тому, что на базе Болградского района создадим 5 объединенных территориальных громад, которые устраивают всех. Провели все общественные слушания, все сессии райсоветов.

Каракуртский сельский голова Елена Жечева руководит громадой, где представлены несколько национальностей. Это единственное село в Одесской области, в котором компактно проживает албанская диаспора.

– Реформу децентрализации приняли у нас в громаде неоднозначно. Я не могу сегодня смело сказать, что все 100% населения ей рады и думают одинаково, – рассказала Елена Жечева. – Мы изучали, как проходили объединения в других областях, результаты, которые ОТГ достигли за короткий срок. Это было очень больно: мы видели, что наши села, которые за все последние годы даже в трудные времена пытались где-то изыскать какие-то возможности для того, чтобы развиваться, не развалиться, потеряв возможность создать ОТГ среди первых, потеряли финансовые ресурсы. А те, кто от нас отставал, сделали хороший скачок вперед. Надеемся, что реформа децентрализации даст большие возможности для развития.

– Хотя есть и недовольные, налицо экономическая обоснованность перспективного плана Болградского района, – убежден Виктор Куртев. – И целесообразно в этом процессе не ставить точку, а двигаться дальше.

Фото: Сільське життя

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