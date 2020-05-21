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Новости Одессы и Одесской области

ОТГ раздора: МИД Украины выразил протест Болгарии по поводу декларации против разделения Болградского района

ОТГ раздора: МИД Украины выразил протест Болгарии по поводу декларации против разделения Болградского района

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест из-за принятия правительством Болгарии декларации против разделения Болградского района Одесской области. МИД считает недопустимым вмешательство другой страны во внутренние дела Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

В МИД отмечают, что вопросы административно-территориального устройства Украины — это исключительно компетенция украинской государственной власти:

«Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины… Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками. Вопрос о разделении Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе моногочисленной болгарской общины».

Фото: capital.ua

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