ОТГ раздора: МИД Украины выразил протест Болгарии по поводу декларации против разделения Болградского района

На проспекте Шевченко под стенами Одесской облгосадминистрации собрались протестующие из нескольких районов Одесской области. Люди недовольны тем, что при разработке плана по формированию ОТГ не были учтены их пожелания, высказанные на общественных слушаниях.

В Украине продолжают реформу административно-территориального устройства. Переформатированию подлежат практически все регионы страны. А 20 декабря 2019 года вступили в силу новые нормы Закона «О добровольном объединении территориальных общин». Изменения, в частности, предусматривают, что объединение ОТГ в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам и в строго отведенные сроки.

В министерстве развития громад и территорий обсуждали, какой будет Одесская область. Итог неутешителен. Большая часть планов по нашему региону не соответствуют требованиям, и потому была отправлена на доработку.

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