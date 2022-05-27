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Дама отрезала бывшему ногу за старые обиды

Дама отрезала бывшему ногу за старые обиды

В Одесской области ссора бывших любовников закончилась ампутацией ноги у мужчины.

Подробности случившегося сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

После встречи с 34-летней женщиной 28-летний мужчина остался без ноги: в результате полученных им травм медикам пришлось ампутировать конечность.

О раненом мужчине полицейским известили из больницы. Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители выяснили, что потерпевший гостил у бывшей возлюбленной, они выпили и начали вспоминать оскорбления, накопленные за год совместной жизни. Во время ссоры хозяйка схватила нож и несколько раз ударила по ноге гостя. После своего поступка правонарушительница испугалась и позвала на помощь сына. Подросток сориентировался и вызвал раненому в бедро и голень мужчине «Скорую».

Полицейские изъяли с места происшествия нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Правонарушители сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений женщине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

место преступления

Ранее мы рассказывали о резне на Слободке. Там отец семейства зарезал жену, сына, после чего покончил жизнь самоубийством.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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