Дама отрезала бывшему ногу за старые обиды

В Одесской области ссора бывших любовников закончилась ампутацией ноги у мужчины.
Подробности случившегося сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
После встречи с 34-летней женщиной 28-летний мужчина остался без ноги: в результате полученных им травм медикам пришлось ампутировать конечность.
О раненом мужчине полицейским известили из больницы. Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители выяснили, что потерпевший гостил у бывшей возлюбленной, они выпили и начали вспоминать оскорбления, накопленные за год совместной жизни. Во время ссоры хозяйка схватила нож и несколько раз ударила по ноге гостя. После своего поступка правонарушительница испугалась и позвала на помощь сына. Подросток сориентировался и вызвал раненому в бедро и голень мужчине «Скорую».
Полицейские изъяли с места происшествия нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.
Правонарушители сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений женщине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
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