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Резня на Слободке: отца семейства подозревают в убийстве жены и сына

Резня на Слободке: отца семейства подозревают в убийстве жены и сына

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства гибели семьи. Тела 45-летнего мужчины, его 42-летней жены и 12-летнего сына с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в доме на территории Суворовского района.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Одесской области.

Первыми в полицию обратились родители, после того как не смогли дозвониться и попасть в квартиру.

В ходе осмотра места происшествия рядом с мужем полицейские обнаружили кухонный нож. Учитывая тип и характер нанесения телесных повреждений, нанесенных каждому из членов семьи, предварительно установлено, что хозяин поочередно лишил жизни жены и сына, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сейчас сведения по факту смерти одесситов зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по п.п.1,2 ч.15 ч.2 ст.115 с отметкой «преднамеренное убийство» и ч.1 ст.115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Трагедия произошла на улице Ядова. В социальных сетях одесситы пишут, что глава семейства был моряком. У него не было вредных привычек, а среди соседей семья считалась счастливой. В этой связи многие не верят, что именно муж совершил это ужасное преступление и выдвигают версии, что это могло быть ограбление.

Фото иллюстративное

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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