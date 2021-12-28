Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 декабря

Завтра, в среду, 29 декабря 2021 года, в Одессе запланирован очередной блэкаут.
Как сообщает сайт “Блэкаут” со ссылкой на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”, света не будет по таким адресам:
- 2-й переулок Александра Невского
7Б, 7В
С 08:43 по 17:43;
- 5-й переулок Василия Кандинского
14А, 19
С 08:43 по 17:43;
- 5-й Ульяновский переулок
1, 19А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7А, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9
С 08:43 по 17:43;
- Академика Заболотного улица
28, 30, 34
С 09:00 по 19:00;
- Ванцетти улица
54
С 08:43 по 17:43;
- Вертелецкого улица
47В
С 08:43 по 17:43;
- Генерала Бочарова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47
С 09:00 по 19:00;
- Давида Ойстраха улица
6, 8, 10, 18
С 09:00 по 19:00;
- Дмитрия Донского улица
57
С 08:43 по 17:43;
- Добровольского проспект
143, 139А, 147/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 151/1, 151/2, 147/1, 151/4, 151/5, 153, 155, 141, 145, 131, 139, 151/3
С 09:00 по 19:00;
- Заславского улица
38
С 06:00 по 22:00;
- Испанский переулок
1/1, 1/2, 1/3, 17А
С 09:00 по 19:00;
- Китобойная улица
48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53/1, 53А, 50Б, 49Г, 55А, 55В, 51А, 59, 57А, 52Г, 50А, 59А, 70А, 69А, 61А, 61Б, 65Б, 65А, 63А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76
С 08:43 по 17:43;
- Крымская улица
72А, 80, 82
С 09:00 по 19:00;
- Малая Арнаутская улица
110, 112, 119
С 06:00 по 22:00;
- Махачкалинская улица
10
С 09:00 по 19:00;
- Обильная улица
56, 68, 57Б, 57Б/1, 82, 68/А, 57А, 84, 88, 105, 107, 109
С 08:43 по 17:43;
- переулок Александра Матросова
1, 1Б, 3, 16
С 09:00 по 19:00;
- Планетная улица
26А, 38, 41, 43, 45, 47, 68, 41А, 38Г, 47А, 47Б, 43Б
С 08:43 по 17:43;
- Семинарская улица
5А
С 09:00 по 19:00;
- Старопортофранковская улица
107, 109, 113, 115, 117
С 06:00 до 22:00;
- Черноморского Казачества улица
100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116
С 09:00 до 19:00.
Напомним, по состоянию на вечер вторника, 28 декабря 2021 года, в Одесской области оставались без электроснабжения 20 населенных пунктов, пострадавших от последствий обрушившейся на регион непогоды.