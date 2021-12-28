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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 декабря

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 декабря

Завтра, в среду, 29 декабря 2021 года, в Одессе запланирован очередной блэкаут.

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Как сообщает сайт “Блэкаут” со ссылкой на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”, света не будет по таким адресам:

  • 2-й переулок Александра Невского

7Б, 7В

С 08:43 по 17:43;

  • 5-й переулок Василия Кандинского

14А, 19

С 08:43 по 17:43;

  • 5-й Ульяновский переулок

1, 19А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7А, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9

С 08:43 по 17:43;

  • Академика Заболотного улица

28, 30, 34

С 09:00 по 19:00;

  • Ванцетти улица

54

С 08:43 по 17:43;

  • Вертелецкого улица

47В

С 08:43 по 17:43;

  • Генерала Бочарова улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 41, 43, 47

С 09:00 по 19:00;

  • Давида Ойстраха улица

6, 8, 10, 18

С 09:00 по 19:00;

  • Дмитрия Донского улица

57

С 08:43 по 17:43;

  • Добровольского проспект

143, 139А, 147/2, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 151/1, 151/2, 147/1, 151/4, 151/5, 153, 155, 141, 145, 131, 139, 151/3

С 09:00 по 19:00;

  • Заславского улица

38

С 06:00 по 22:00;

  • Испанский переулок

1/1, 1/2, 1/3, 17А

С 09:00 по 19:00;

  • Китобойная улица

48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 53/1, 53А, 50Б, 49Г, 55А, 55В, 51А, 59, 57А, 52Г, 50А, 59А, 70А, 69А, 61А, 61Б, 65Б, 65А, 63А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 76

С 08:43 по 17:43;

  • Крымская улица

72А, 80, 82

С 09:00 по 19:00;

  • Малая Арнаутская улица

110, 112, 119

С 06:00 по 22:00;

  • Махачкалинская улица

10

С 09:00 по 19:00;

  • Обильная улица

56, 68, 57Б, 57Б/1, 82, 68/А, 57А, 84, 88, 105, 107, 109

С 08:43 по 17:43;

  • переулок Александра Матросова

1, 1Б, 3, 16

С 09:00 по 19:00;

  • Планетная улица

26А, 38, 41, 43, 45, 47, 68, 41А, 38Г, 47А, 47Б, 43Б

С 08:43 по 17:43;

  • Семинарская улица

С 09:00 по 19:00;

  • Старопортофранковская улица

107, 109, 113, 115, 117

С 06:00 до 22:00;

  • Черноморского Казачества улица

100, 100А, 102, 102А, 104, 106, 110, 114, 116

С 09:00 до 19:00.

Напомним, по состоянию на вечер вторника, 28 декабря 2021 года, в Одесской области оставались без электроснабжения 20 населенных пунктов, пострадавших от последствий обрушившейся на регион непогоды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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