28 января в церковном календаре — день памяти святого преподобного Ефрема Сирийца.
Что это за день
День памяти святого преподобного Ефрема Сирийца чтит одного из величайших христианских деятелей ранней церкви. Ефрем родился в Низибии, на территории современной Турции, а затем переехал в Эдессу, что в ассирийской провинции Осроена. Он избрал путь аскета, посвятив свою жизнь молитве, посту и духовным трудам. Его многочисленные гимны и поэмы, отличавшиеся глубоким богословским содержанием, стали неотъемлемой частью богослужений и сохранили свою актуальность по сей день.
Святой Ефрем активно боролся с еретическими движениями, такими как арианство и гностицизм, защищая православную веру. Его духовные произведения были настолько влиятельными, что их переводили на многие языки, обеспечивая распространение его идей далеко за пределами родной страны. Преданность истинному учению и пример искренней веры сделали Ефрема символом христианской мудрости и непоколебимости в вере.
Что нельзя делать 28 января
- Не стоит убирать в доме.
- Нельзя сквернословить, ругаться.
- Запрещается заниматься хозяйством.
Народные приметы 28 января
- смотрели, какой сегодня день: почернел лес — начнется оттепель;
- птицы низко летают — к сильному похолоданию;
- сильный ветер — будет холодное и дождливое лето;
- потемнело небо — ждите потепления.
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