28 января в церковном календаре — день памяти святого преподобного Ефрема Сирийца.

Что это за день

День памяти святого преподобного Ефрема Сирийца чтит одного из величайших христианских деятелей ранней церкви. Ефрем родился в Низибии, на территории современной Турции, а затем переехал в Эдессу, что в ассирийской провинции Осроена. Он избрал путь аскета, посвятив свою жизнь молитве, посту и духовным трудам. Его многочисленные гимны и поэмы, отличавшиеся глубоким богословским содержанием, стали неотъемлемой частью богослужений и сохранили свою актуальность по сей день.

Святой Ефрем активно боролся с еретическими движениями, такими как арианство и гностицизм, защищая православную веру. Его духовные произведения были настолько влиятельными, что их переводили на многие языки, обеспечивая распространение его идей далеко за пределами родной страны. Преданность истинному учению и пример искренней веры сделали Ефрема символом христианской мудрости и непоколебимости в вере.

Что нельзя делать 28 января

Не стоит убирать в доме.

Нельзя сквернословить, ругаться.

Запрещается заниматься хозяйством.

Народные приметы 28 января

смотрели, какой сегодня день: почернел лес — начнется оттепель;

птицы низко летают — к сильному похолоданию;

сильный ветер — будет холодное и дождливое лето;

потемнело небо — ждите потепления.

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