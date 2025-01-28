28 січня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця.

Що це за день

День пам’яті святого преподобного Єфрема Сирійця вшановує одного з найвидатніших християнських діячів ранньої церкви. Єфрем народився в Нізибії, на території сучасної Туреччини, а згодом переїхав до Едеси, що в ассирійській провінції Осроена. Він обрав шлях аскета, присвятивши своє життя молитві, посту та духовним трудам. Його численні гімни й поеми, що вирізнялися глибоким богословським змістом, стали невід’ємною частиною богослужінь і зберегли свою актуальність донині.

Святий Єфрем активно боровся з єретичними рухами, такими як аріанство і гностицизм, захищаючи православну віру. Його духовні твори були настільки впливовими, що їх перекладали багатьма мовами, забезпечуючи поширення його ідей далеко за межами рідної країни. Відданість істинному вченню та приклад щирої віри зробили Єфрема символом християнської мудрості і непохитності у вірі.

Що не можна робити 28 січня

Не варто прибирати в домі.

Не можна лихословити, лаятися.

Забороняється займатися господарством.

Народні прикмети 28 січня

дивилися, який сьогодні день: почорнів ліс — почнеться відлига;

птахи низько літають — до сильного похолодання;

сильний вітер — буде холодне і дощове літо;

потемніло небо — чекайте на потепління.

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